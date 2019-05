Det var i tisdags som Baltimore i USA utsattes för en ransomwareattack riktad mot stadens administrativa system – nödlinjer går däremot fortfarande att använda, rapporterar Gizmodo.

Enligt uppgifter på en presskonferens rör det sig om en relatlivt ny variant av ett aggressivt gisslanprogram som kallas Robin Hood. Exakt hur det har kommit in i systemen är dock oklart. I samband med attacken har staden också stängt ner de flesta av sina servrar som en försiktighetsåtgärd och det är oklart när allt ska vara uppe igen.

Baltimore City core essential services (police, fire, EMS and 311) are still operational but it has been determined that the city’s network has been infected with a ransomware virus. City employees are working diligently to determine the source and extent of the infection.