Sin vana trogen, det börjar nästan bli tjatigt, satsar Microsoft på öppen källkod. Projektet Ion, på Github, har att göra med den underliggande mekaniken när nätverk kommunicerar med varandra.

Om man exempelvis loggar in på Spotify med hjälp av sin Facebook-profil finns det ett protokoll som hanterar programmet som skickar den personliga informationen från Facebook-profilen till Spotify. Ion är, i dessa sammanhang, till för att hantera de decentraliserade identifierare som kontrollerar möjligheten att bevisa att du äger nycklarna till dina data.

En veteran inom kryptovalutor och medgrundare till W3C:s arbetsgrupp för lösningar inom decentraliserade identiteter (DID) Christopher Allen, säger till Coindesk att Microsofts satsning kan påverka hela teknikindustrin.

– Många stora företag använder Microsofts produkter för sin it-infrastruktur, så om de integrerar detta i någon av deras infrastrukturprodukter, kommer de [Microsofts kunder] att få tillgång till DID.

Microsofts programchef för företagets utvecklingsteam inom blockkedjetekniken, Yorke Rhodes, säger till Coindesk att Microsoft under det senaste året har arbetat på att ta fram mjukvara för nyckelsignering och validering som bygger på öppna nätverk som bitcoin eller ethereum, men som kan hantera betydligt högre genomströmning än de underliggande blockkedjorna i sig.

– Vi har system inom Microsoft som tilldelar dig rättigheter inom kontexten för en organisation, en produkt vi kallar Active Directory, och är en av de mest populära produkter vi har. Vi tror att denna produkt även behöver fungera tillsammans med decentraliserade identiteter, säger Yorke Rhodes och poängterar gärna att Microsoft varit med och grundat Decentralized Identity Foundation.

Enligt en anonym källa med insyn i Ion-projektet säger till Coindesk att Ion i nuläget körs på ett bitcoins testnät, men kommer gå över till huvudnätet senare i år. Den hugade kan då köra en egen nod och bidra till projektet.

Skillnaden mellan DID och traditionell ”Logga in med Facebook/Google” är att användaren äger fullständig kontroll över sin digitala identitet. I ovan exempel med Facebook och Spotify skulle Facebook kunna stänga av ditt Facebook-konto och därmed också dra tillbaka dina möjligheter att logga in med din Facebook-profil på andra tjänster. Med DID är det omöjligt. Dessutom skulle all personlig data tillhöra innehavaren av den digitala identiteten.

Det finns indikatorer på att just Facebook inte är speciellt förtjust i utvecklingen av decentraliserade identiteter och den bana Microsoft har valt. Det kan komma att uppstå en vid klyfta mellan jättarnas attityder till personliga data.

Enligt anonyma källor till Coindesk har Facebook bjudits in av Microsoft för att delta i DID-projektet, men Facebook har avböjt medverkan och valt att fortsätta sin traditionella väg när det gäller användardata. Facebook är dock inte helt främmande för blockkedjetekniken, bland annat planerar de att släppa ett plattformsinternt betalningssystem som bygger på tekniken, under namnet Libra.

Yorke Rhodes på Microsoft säger till Coindesk att för Microsofts del är konsumentens ägarskap och konsumentcentrering en grundläggande princip för hur Microsoft kommer utveckla mjukvara i framtiden.

– Du skulle kunna köra en tjänst på Microsoft Azure, men den skulle vara totalt säker för allting i tjänsten är krypterat med dina nycklar som du kontrollerar, och allt i tjänsten körs under din kontroll, även om den ligger i molnet, säger Christopher Allen på W3C.

