Att det råder delade meningar om bitcoin och andra typer av kryptovalutor är det nog ingen tvekan om. Vissa har närmast en religiös övertygelse om en framtid där kryptovalutor har tagit över hela planetens finansiella system, andra hatar allt vad kryptovalutor heter och ser hela påhittet som en gigantisk bluff.

Oavsett vilket kan det för många framstå som ganska struligt att komma igång med bitcoin och det finns inte så mycket att göra med dem mer än att göra transaktioner till eller från andra med bitcoin-plånböcker, eller helt enkelt bara hålla på dem och hoppas att kursen går upp. Men utvecklingen går framåt, som bekant, och det börjar trots allt röra på sig med allt fler verkliga applikationer för kryptovalutor.

Ett steg i den riktningen utgör webbläsartillägget bottle.li. Bottle kan installeras i Google Chrome och Firefox, men fungerar även i kommande Microsoft Edge och i Brave Browser eftersom dessa bygger på Googles renderingsmotor Chromium. Vi har testat i Brave, och det fungerar utmärkt. Enklaste sättet att komma igång med Bottle är att gå till bottle.li och installera tillägget den vägen. Tillägget är inte verifierat av Chrome Web Store och kommer troligen att ge varningar.

Bottle bygger på bitcoin och Lightning-nätverket. Lightning Network är ett betalningsnätverk ovanpå bitcoins blockkedja där betalningar skickas direkt mellan personer utan att varje enskild transaktion behöver spridas till varje nod i bitcoin-nätverket och sparas i den underliggande blockkedjan.

Lightning löser till stor del det skalningsproblem som bitcoin har, som gör det svårt att använda systemet för små transaktioner, och ger möjlighet till många tusen transaktioner per sekund jämfört med de runt 7 transaktioner per sekund som bitcoin-kedjan mäktar med. Detta görs utan att tumma på den säkerhet och decentralisering som ligger inbyggt i bitcoin.

Om små betalningar med bitcoin, som att köpa en kopp kaffe, någonsin ska bli verklighet är det troligen Lightning som kommer att lösa det. Jämfört med vanliga bitcoin-transaktioner går transaktioner över Lightning, just det, blixtsnabbt och transaktionsavgifterna är mycket låga jämfört med transaktioner direkt över bitcoin.

En bärande komponent i Lightning är så kallade satoshis, eller sats, som i sig inte är en valuta utan en representation av bitcoin, men ände till ände är det bitcoin som skickas. Idén är ungefär densamma som i det transaktionssystem som IBM bygger, som Techworld beskrivit i en tidigare artikel, och som är tänkt som ett ”globalt Swish” för företag med nätverket och valutan Stellar som infrastruktur för transaktionerna, men där sändare och mottagare skickar och tar emot vanliga traditionella valutor.

Bottle är helt enkelt en digital plånbok för Lightning-sats (eller bara sats) som installerar sig som ett webbläsartillägg. Som tack får du 1000 sats, cirka åtta kronor, att ”leka” med. Väl installerat behöver användaren koppla Bottle till olika konton på sociala medier. För tillfället stöds Twitter, Youtube, Reddit, Twitch, Github och Mixcloud. Bottle skapar dels en central Bottle-plånbok, dels en separat plånbok för varje anslutet konto. Det går även att överföra sats mellan kontona inom Bottle. Allt överblickas i ett enkelt och användarvänligt användargränssnitt.

Huruvida Facebook, och dess olika subtjänster som Instagram, kommer att stödjas är oklart. Kompassen för Facebooks mentala inställning till decentraliserade betalningssystem för deras användare kanske inte pekar i rätt riktning för tillfället, speciellt inte med tankte på att Facebook själva arbetar på en plattformsintern valuta och betalningssystem vid namn Libra. Oavsett hur man ser på Facebook är det naturligtvis ett stort minus för Bottle att Facebook-konton inte stöds – Facebook har trots allt över två miljarder användare.

Det som händer, rent visuellt, när man kopplat Bottle till ett konto på ett socialt medium är att det dyker upp en liten ikon med texten Bottle och en liten blixt i samma rad där man på till exempel Twitter återfinner svara- och gilla-knapparna under en post eller tweet. Ett klick på blixten öppnar en dialogruta där man fyller i beloppet (i sats) som ska skickas till twittraren i fråga. Efter ett klick på Send skickas beloppet omedelbart till mottagaren. Som alternativ kan man skicka pengarna från sin lightning-plånbok på mobilen via en qr-kod, eller via en så kallad Lightning Invoice.

Vän av ordning undrar förstås vad som händer om mottagaren inte använder Bottle? Svaret är att betalningen helt enkelt ligger vilande tills mottagaren skaffar Bottle och kopplar det till det sociala medie-konto dit betalningen skickades. Det är förstås listigt uträknat av utvecklarna bakom Bottle, som förenklar det annars så knepiga ”bootstrap”-problemet där en app i början är oanvändbar när få andra har den. Den Bottle-löse mottagaren lär få tummen ur och skaffa Bottle när väl saldot gör det mödan värt.

En av bristerna vi ser i Bottle är att en mottagare utan Bottle inte automatiskt får ett meddelande om att de tagit emot en betalning; detta måste avsändaren ordna själv, exempelvis via en tweet. I Bottles gränssnitt för transaktioner finns ett meddelandefält som kan kopieras till urklipp och klistras in som en tweet, men det måste som sagt ske manuellt.

En annan brist är att det bara går att se de transaktioner man gjort, med tid och belopp, men inte till vem. Det kan hända att den informationen går att få fram via en så kallad kedjeläsare (chain browser) som visar lightning-transaktioner via en url, men vi kan inte se det i Bottles egna gränssnitt.

Den som installerar Bottle får som sagt 1000 sats i premie, men sen då? Ja, det är ju svårt att komma runt att någonstans krävs det bitcoin till att börja med. Och det är nog där Bottle har sin akilleshäl i form av en instegströskel som kan avskräcka vissa av rent ideologiska eller principiella skäl, eller av osäkerhet inför det där mystiska bitcoin, eller helt enkelt för att det kräver några extra steg och ett par tre timmars tid att skaffa bitcoin och föra över dem till sin Bottle.

Techworld är inte helt borttappade i miljön kring kryptovalutor, och för likasinnade innebär Bottle snarare än stort kliv framåt och en avsevärd förbättring och förenkling, än en svårighet. Vi har testat att överföra bitcoin från exempelvis Coinbase till en plånbok med stöd för Lightning, och sedan skicka sats till Bottle, och det fungerar utan problem, även om det förstås kostar avgifter och tar tid.

För dem som inte kommit i kontakt med bitcoin krävs vissa mått och steg för att komma fram till den situation där användaren har sats i sin bottle-plånbok och kan börja skicka, och ta emot, betalningar till användare i olika sociala medier.

Vad tillför då Bottle som inte redan finns; kan man inte lika väl swisha pengar? För det första fungerar Swish bara i Sverige. För det andra kräver Swish-betalningar att mottagaren har Swish via ett svenskt bankkonto, och för det tredje att du känner till mottagarens mobilnummer. Swish är lysande, men det kräver ändock några saker för att fungera, även det.

Bottle fungerar för miljarder användare av de sociala medier världen över som Bottle kan anslutas till, och det kräver inga banker eller andra mellanhänder. Som sagt behöver mottagarna skaffa Bottle för att få ut sina pengar, men det är enkelt och gratis att installera webbläsartillägget och skapa ett konto. Så länge mottagaren inte vill göra en ”exit” och få ut sina sats i traditionell valuta är det verkligen enkelt att använda.

Nackdelen är att det trots allt krävs vissa mått och steg för att komma in i systemet med bitcoin; det finns några saker där man behöver lära sig och förstå, men det är trots allt inte jättesvårt. Den största nackdelen med bitcoin är att transaktionerna tar tid och kostar avgifter, och att systemet förbrukar en hel del energi.

Sammantaget är Bottle ett riktigt smart sätt att skicka och ta emot betalningar via sociala medier, givet att användaren redan är inne i bitcoin-världen. Själva webbläsartillägget och det grafiska gränssnittet är enkelt och lätt att förstå. Transaktionerna inom Bottle är mycket enkla att genomföra tack vare att tillägget integrerar sig i gränssnitten för se sociala medierna.

Har du inga bitcoin kan du börja testa med de första 1000 sats du får som premie, efter det är det en smärre uppförsbacke, men å andra sidan kan ju Bottle bli den första anledningen, en bra anledning, att börja utforska en ny värld med spännande teknik.

