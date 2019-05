Allt fler av våra prylar är uppkopplade mot internet, men det är uppenbarligen lite så och så med säkerheten.

Enligt en ny rapport från säkerhetsföretaget Zscaler med titeln IoT in the Enterprise: an analysis of traffic and threats saknas det nämligen kryptering i 91,5 procent av all data som skickas till och från de uppkopplade prylarna. Det gör det relativt enkelt för hackare att stjäla eller manipulera data.

Rapporten baseras på en analys av datatrafiken från 1 051 företag under en månads tid. Totalt rör det sig om 56 miljoner uppkopplade prylar, däribland ip-kameror, ip-telefoni, smarta klockor, skrivare, tv-apparater, digitalboxar och terminaler.

Enligt rapporten är det ett stort problem att företag i hög grad använder sig av produkter som egentligen är avsedda för privatpersoner. Om dessa kopplas in på företagens nätverk finns det en risk för att känslig information hamnar i fel händer.

– Den ökade populariteten för uppkopplade prylar har öppnat upp nya attackvägar för cyberbrottslingar, säger Deepen Desai från Zscaler i en kommentar till CSO.

