En gång i tiden hävdade Microsoft att Internet Explorer var en så essentiell och integrerad del av Windows att webbläsaren inte gick att avinstallera, ända tills en australiensare gjorde just det – fick Windows att fungera utan Internet Explorer. Nu gäller det Your Phone App, men i och för sig också ett helt annat Microsoft.

It-jätten hävdar i ett uttalande att Your Phone App inte går att avinstallera, just för att det är en så integrerad del av operativsystemet Windows 10. Your Phone App är till för att användaren ska kunna ta del av innehåll på mobilen i sin desktop-miljö. Sedan uppdateringen av Windows 10 i oktober förra året har Microsoft lagt till ett antal funktioner och finesser i Your Phone App, och därmed gjort appen till en oumbärlig funktion i Windows 10.

– Your Phone App är djupt integrerad i Windows för att underlätta upplevelser mellan olika enheter, nu och i framtiden. För att kunna bygga fler av dessa upplevelser mellan mobiler, datorer och andra enheter, kan appen inte avinstalleras, heter det i Microsofts uttalande.

Problemet för många användare är att Your Phone App inte fungerar speciellt bra med deras mobiler – det gäller i synnerhet för Iphone-användare. Om användaren har en Android kan denne exempelvis spegla mobilens skärm i datorn, överföra bilder, svara på sms och se notiser från Android. Den som använder Iphone kan, i vart fall hittills, endast fortsätta läsa webbsidor på en Windows-dator, som användaren öppnat i webbläsaren Edge på sin Iphone.

