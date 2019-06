Microsofts säkerhetsavdelning skickade under helgen ut en varning på Twitter om en ny våg av farliga mejl. Den här gången bifogas ett rtf-dokument som automatiskt laddar ner en trojan till datorn om det öppnas.

An active malware campaign using emails in European languages distributes RTF files that carry the CVE-2017-11882 exploit, which allows attackers to automatically run malicious code without requiring user interaction. pic.twitter.com/Ac6dYG9vvw