Under de senaste dagarnas protester i Hongkong har många demonstranter kommunicerat med varandra med hjälp av krypterade meddelanden i den populära appen Telegram.

Enligt The Next Web slogs emellertid tjänsten ut under några timmar på onsdagen, detta efter att så kallade ddos-attacker riktats mot Telegrams servrar.

Enligt Telegrams vd Pavel Durov utfördes attackerna från ip-adresser i Kina, något som kan innebära att den kinesiska staten ligger bakom det hela.

De omfattande protesterna är resultatet av ett hårt kritiserat lagförslag om att misstänkta brottslingar ska kunna utlämnas till fastlandet. Demonstranterna är oroliga för att det kan leda till att medborgare i Hongkong hamnar i kinesiska fängelser enbart för något de har sagt eller skrivit.

Läs också: Därför ska du använda Signal för att kryptera dina meddelanden