Under helgen avslöjade New York Times att USA har utfört ett stort antal cyberattacker mot det ryska el- och kraftnätet under det senaste året.

Uppgifterna baseras på intervjuer med anonyma ämbetsmän och ligger i linje med att USA:s nationella säkerhetsrådgivare John R. Bolton nyligen sagt att man har breddat urvalet av digitala mål i syfte att avskräcka andra länder från att genomföra cyberattacker mot USA.

Den amerikanske presidenten Donald Trump beskyller New York Times för ”förräderi” på Twitter, men det är oklart hur mycket han känner till om cyberattackerna mot Ryssland. Förra sommaren undertecknade han nämligen ett dokument kallat National Security Presidential Memoranda 13 som ger United States Cyber Command ökad frihet att genomföra cyberattacker utan presidentens godkännande.

Enligt New York Times finns det även amerikanska planer på att attackera kraftnäten i Iran om konflikten med det landet trappas upp ytterligare. Projektet kallas för Nitro Zeus och om planerna verkställs kan USA slå ut alltifrån fabriker till sjukhus.

