Många är nyfikna på bitcoin och andra kryptovalutor, men för att kunna köpa, hålla och hantera bitcoin behövs en digital plånbok anpassad för bitcoin. Det finns en uppsjö digitala plånböcker för bitcoin, både som integrerade i online-tjänster, som desktop- eller mobilappar, eller i form av hårdvara. TechWorld har testat Bluewallet, en mobil-plånbok med koppling till det svenska växlingskontoret Safello.

Det absolut enklaste sättet, ur ett svenskt perspektiv, är att använda mobilappen Bluewallet för Iphone eller Android. Bluewallet är en digital plånbok för kryptovalutor, som utöver att hantera de obligatoriska bitcoin även hanterar kryptovalutan sats som används för att snabbt och billigt skicka och ta emot bitcoin över Lightning-nätverket. Att skicka och ta emot bitcoin över bitcoin-nätverket tar annars betydligt längre tid och kostar relativt höga avgifter.

Det ur svenskt perspektiv smidiga med Bluewallet är att appen har en koppling till det svenska digitala växlingskontoret Safello ( https://safello.com/sv ). På Safello, och för all del även på andra svenska växlingskontor, till exempel bt.cx, kan du identifiera dig och skaffa ett konto med Bankid och köpa bitcoin med Swish.

Svenska växlingskontor för bitcoin är reglerade under Bankinspektionen, men tar å andra sidan ganska häftiga transaktionsavgifter jämfört med exempelvis amerikanska Coinbase, eller andra internationella börser för kryptovalutor.

Nackdelen med de utländska växlingskontoren och börserna är att kundkännedoms-processen (KYC) tar ett par dagar att genomföra.

Alla mått och steg för dem som inte har bitcoin är som följer:

Installera appen Bluewallet på din mobil, i detta fall har vi använt Iphone.

Öppna appen och skapa en bitcoin-plånbok och en lightning-plånbok. Ge dem bra namn och välj i övrigt de förvalda alternativen.

Öppna bitcoin-plånboken och klicka på ”…” uppe till höger.

Välj Buy Bitcoin. Du skickas nu till Safello.

Genomför köpet av bitcoin. Du identifierar dig med Bankid och betalar med Swish. Minsta köp är 200 kronor. På grund av avgifter kommer du landa på motsvarande cirka 150 kronor i bitcoin om du köpt bitcoin för 200 kronor. Större köp ger relativt beloppet lägre avgifter.

Ha tålamod. Bitcoin-nätverket är långsamt, och det kan ta uppåt en timme innan betalningen är inne på saldot i din Bluewallet, men du kan följa förloppet efter några minuter. Klicka på transaktionen när den dykt upp i listan över transaktioner och välj ”Show in block explorer”. Då öppnas en webbsida som visar data om din transaktion. När hänglåset en bit ned på sidan är låst (6/6) är transaktionen bekräftad och beloppet tillgängligt i Bluewallet.

Om du vill fylla på med sats i din Lightning-plånbok öppnar du lightning-plånboken i Bluewallet och klickar på ”manage funds”.

Välj Refill och välj din bitcoin-plånbok.

Fyll i det belopp du vill överföra. Du kan inte ta hela saldot eftersom det krävs en avgift.

Klicka på Create, Send now, och sedan på Done. Även denna transaktion kommer att ta sin tid eftersom det fortfarande är bitcoin du för över, inte sats.

För säkerhets skull bör du kryptera plånböckerna i Bluewallet. Detta kommer medföra att du måste ange ett lösenord för att öppna appen.

Nu har du en digital plånbok med bitcoin på saldot, och eventuellt en Lightning-plånbok med sats om du valt att skapa en Lightning-plånbok och växlat bitcoin till sats. Det går att skapa flera plånböcker för respektive valuta om man vill. Det kan vara praktiskt om man till exempel vill hålla isär olika konton. Med Bluewallet kan du sedan ta emot eller överföra bitcoin och/eller sats.

Det går avsevärt snabbare att överföra sats via Lightning-nätverket, som är ett transaktionslager ovanpå bitcoin-nätverket. Så länge du håller dig inom Lightning-nätverket så går transaktionerna som sagt i stort sett på nolltid, men vill du växla tillbaka sats till bitcoin kommer det att gå långsamt igen.

För att ta överföra eller ta emot bitcoin eller sats öppnar du respektive plånbok i appen genom att klicka på plånboken. Längs ned på skärmen kan du klicka på Send eller Receive. För att ta emot bitcoin klickar du på Receive i bitcoin-plånboken och varpå det kommer upp en qr-kod på skärmen. Om den person som ska skicka bitcoin också har en mobil-plånbok är det klart smidigast om hen läser in qr-koden, annars klickar du på Share längst ned på skärmen och delar din adress (den långa koden under qr-koden) via sms, epost eller annat lämpligt sätt.

För att skicka bitcoin klickar du på Send i bitcoin-plånboken, fyller i belopp och sedan den bitcoin-adress du vill skicka bitcoin till. Här kan du antingen klippa/klistra in en adress du mottagit med sms, epost eller på annat sätt, eller läsa in en qr-kod genom att klicka på qr-kod-symbolen till höger i adressfältet. Därefter kan du fylla i en notering till ditt kontoutdrag. När du är klar klickar du på Create och skickar. Att skicka sats fungerar på ungefär samma sätt.

Bluewallet är ett smidigt sätt att komma igång med bitcoin. Kopplingen till Safello gör det enkelt för alla med Bankid och Swish att köpa bitcoin och överföra dem till Bluewallet. Att plånböckerna går att kryptera är också ett plus. Dessutom går det att ta säkerhetskopior på plånböckerna – det är tryggt om till exempel du skulle tappa bort din mobil.

Den stora nackdelen med Bluewallet är att den bara hanterar just bitcoin och sats. De flesta digitala plånböcker brukar åtminstone kunna hantera Ethereums ether, den näst största kryptovalutan efter bitcoin sett till marknadsvärde.

Investera förståndigt. Värdet på bitcoin kan ändras snabbt och mycket, till och med under samma dag. Börja med att testa med små belopp tills du känner dig trygg med hur man hanterar bitcoin och andra kryptovalutor. Som vanligt gäller den gamla sanningen att inte investera mer än man har råd att förlora.

