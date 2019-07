Som du säkert känner till kan vissa annonser på internet sluka oerhört mycket resurser, något som gör att webbläsaren går på knäna. Google har insett att det kan vara frustrerande för användarna och därför rullas det snart ut en ny funktion i Chrome som ska lösa problemet.

Tanken är att annonser som slukar för mycket resurser ska stängas av automatiskt i fortsättningen. Funktionen kallas för Heavy Ad Intervention och i stället för annonsen visas ett meddelande med texten ”This ad uses too many resources for your device, so Chrome removed it”, rapporterar Bleeping Computer.

Förutom att det går snabbare att surfa om de resursslukande annonserna stängs av ökar även säkerheten. Som vi tidigare har rapporterat om kan nämligen annonser användas för nätfiske eller spridning av skadlig kod.

Tanken är att Heavy Ad Intervention ska finnas tillgänglig hos alla Chrome-användare från och med den 9 juli, alltså nästa tisdag.

