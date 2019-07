Vid sidan av Tesla och Spacex har superentreprenören Elon Musk startat ett antal företag, däribland The Boring Company som ägnar sig åt alltifrån tunnelbyggande till att tillverka eldkastare.

The Boring Company har nu lockat till sig sina första investerare, däribland 8VC, Vy Capital, Craft Ventures och DFJ. Totalt har dessa företag köpt aktier för 120 miljoner dollar (motsvarande 1,1 miljarder kronor), rapporterar Bloomberg.

Det senaste projektet för The Boring Company är ett nytt transportsystem under jord i Las Vegas. Ett kontrakt värt 48,7 miljoner dollar (460 miljoner kronor) skrevs under i maj och planen är att allt ska stå klart redan till 2021.

