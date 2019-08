Gmail, en av världens största e-posttjänster drabbades igår kväll svensk tid av ett globalt avbrott. Användare som försökte logga in på Gmail visades ett ”något gick fel”-meddelande och ombads försöka senare, skriver Bleeping Computer.

Google har under hela avbrottet, som varade i cirka en timme, uppdaterat sin information om avbrottet på Google Cloud Status Dashboard med ärendenumret #19008, men inte informerat om orsaken. Det är dock inte osannolikt att avbrottet berodde på ett fel i inloggningssystemet eftersom fler tjänster än Gmail drabbades av avbrottet, däribland Google App Engine, Google Cloud Console, Identity Aware Proxy och Google OAuth 2.0.

Cirka 21:30 svensk tid på måmndagskvällen meddelade Google att alla användare kunde använda tjänsterna igen. Vissa användare har under större delen av avbrottet kunnat logga in via ett inkognito-fönster i Chrome.

