Fredrik och Tobias värmer upp med blandade känslor efter semestern, men huvudämnet är Apollo guidance computer – datorn som tog människor till månen - och hur datorer egentligen fungerar på lägsta möjliga nivå. Det blir både historielektion och en lektion i datorers grundstenar. Hade du kunnat skriva program för att landa på månen med tio instruktioner?Innan huvudämnet några snabba nyheter:För det första kommer Kodsnacks spelsylt för upptagna tillbaka igen 7 september! Gör ett spel på två veckor som på något sätt knyter an till temat "under vatten". Verktyget är precis som i första sylten Love2d , och nytt för denna gång är att du även är varmt välkommen att skapa andra konstnärliga bidrag än spel om du så vill.För det andra ska Tobias arrangera ett hackathon och vill mer än gärna ha in åsikter och tankar från lyssnarna kring vad ett bra hackathon ska tänka på.För det tredje ska Fredrik lite till sin egen förvåning öppningstala på Day of the programmer i Jönköping den 10 september.