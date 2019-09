Förra veckan anordnade det republikanska partiet primärval i den amerikanska delstaten Mississippi, detta i syfte att få fram en kandidat till posten som guvernör.

I samband med valet kom rapporter om att vissa av röstningsmaskinerna flippade ur och ändrade röster på andraplacerade Bill Waller Jr till förstaplacerade Tate Reeves. En video på hur det såg ut har lagts upp på Twitter och har hittills fått drygt fyra miljoner visningar.

Buddy of mine trying to vote for Bill Waller and the machine continued to default back to Tate Reeves. He is not the only one having this issue.



Makes you wonder. But PSA also make sure your vote is really for who you want it to be for. #MSElex #MSLeg pic.twitter.com/Kyylyec0MC