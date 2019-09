Har du ett konto på XKCD Forum finns det all anledning att se över dina lösenord. Enligt The Next Web har nämligen information om 562 000 användare läckt ut, något som gör att det populära forumet ligger nere i skrivande stund.

Enligt säkerhetsforskaren Troy Hunt inträffade läckan i juli och omfattar användarnamn, mejladresser, ip-adresser och lösenord. Har du använt samma lösenord på andra forum eller tjänster bör du se till att byta ut även dessa.

Som namnet antyder är forumet är knutet till XKCD, en tecknad serie av Randall Munroe som blivit en favorit bland nördar runt om i världen sedan den första strippen publicerades 2005. Anledningen är att skämten ofta handlar om matematik, vetenskap och datorer.

