Häromdagen lät Mozilla meddela att man kommer att lägga till stöd för DNS-over-HTTPS i webbläsaren Firefox, något som bland annat ska minska risken för dns-kapningar.

Nu rapporterar Bleeping Computer att Google har liknande planer för version 78 av Chrome. Tack vare DNS-over-HTTPS krypteras trafiken och därmed blir det även svårare för myndigheter att övervaka internetanvändare och förhindra att vissa webbsidor besöks.

För att DNS-over-HTTPS ska fungera som avsett krävs att dns-leverantörerna har lagt till stöd för tekniken. Utöver Google kan följande leverantörer användas: Cleanbrowsing, Cloudflare, DNS.SB, OpenDNS och Quad9.

I sammanhanget kan nämnas att Mozilla har fått kritik för att all trafik skickas via Cloudflare som standard, vilket innebär att all information om vilka webbsidor som vi besöker samlas hos ett enda företag. Lyckligtvis går det att välja en annan dns-leverantör om så önskas genom att ändra i nätverksinställningarna.

