Efter flera månaders betatestande har Microsoft nu lanserat sitt nya analys- och säkerhetsverktyg Azure Sentinel officiellt.

Azure Sentinel beskrivs som den första molnbaserade SIEM-produkten (Security Information and Event Management) från en stor molnleverantör. Verktyget kan bland annat användas för att identifiera potentiella säkerhetshot mot företagets verksamhet, detta tack vare artificiell intelligens som baseras på Microsofts långa erfarenhet av säkerhetsarbete.

Azure Sentinel är djupt integrerat med Microsofts andra molntjänster, däribland Office 365. Det innebär att många företag lär vara intresserade av verktyget.

Tanken bakom prissättningen är att du bara ska betala för det du behöver. Grundpriset ligger på 20,97 kronor per gigabyte. Vill du ha en kapacitet på 100 gigabyte per dag ligger priset på 1 048,45 kronor per dag, men det går även att öka till 200, 300, 400, 500 gigabyte och så vidare. Ju högre kapacitet, desto högre blir rabatten.

