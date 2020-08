Personer med kunskaper inom systemutveckling spås en lysande framtid på arbetsmarknaden, så det finns all anledning att utbilda sig på området. Vi har samlat ihop några av de bästa gratiskurserna som finns tillgängliga på nätet.

Python är ett populärt språk som lämpar sig väl för nybörjare. Om du vill komma igång med Python-programmering finns en uppsättning utbildningsfilmer från Microsoft som är helt gratis.

Ett annat, spännande alternativ om du vill komma igång med Python är NSA:s egen introduktionskurs som finns tillgänglig på nätet.

Google erbjuder sajten Grasshopper, som även finns som en fristående app för mobila enheter. Grasshopper låter nybörjaren ta de första stapplande stegen i programmeringsvärlden och är baserad på Javascript.

Sajten Codecademy har funnits i sju år och erbjuder utbildningsresurser för ett flertal olika programmeringsspråk. Medlemskapet Basic är gratis att teckna, men man erbjuder också en betaltjänst för den som vill få tillgång till ännu mer avancerade resurser.

Det är föredömligt enkelt att komma igång med Codecademy. Ange bara din kunskapsnivå, hur mycket tid du är villig att investera och vilka dina intresseområden är, till exempel spel eller data science, så får du en rekommendation på vilken kurs du bör börja med.

En sajt med ett liknande gratisupplägg är Free Code Camp, som stolt berättar att deras kursdeltagare har fått jobb på företag som Google och Apple.Här finns hundratals pedagogiska guider som hjälper dig att förstå alla aspekter av de utmaningar som väntar en systemutvecklare.

MIT Open Course Ware är din genväg in på prestigefyllda MIT, Massachusetts institute of technology. Här hittar du mängder av gratis onlineutbildningar inom vitt skilda ämnen, bland annat programmering.

Upskill tillhandahåller kurser i en uppsjö olika programmeringsspråk och låter dig bygga upp en portfolio som du kan visa upp för potentiella arbetsgivare i framtiden.

Välkända Khan Academy erbjuder onlineutbildningar inom en rad olika områden och programmering är givetvis ett av dem

