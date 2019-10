Identiteter är bland de mest outvecklade områdena som finns på internet. Det säger Jonas Ingelström, vd på svenska Zignsec. Det unga svenska bolaget har rönt stor uppmärksamhet för sin plattform där företag över hela världen får tillgång till digitala id-verifieringslösningar för sina kunder och användare.

De vänder sig framför allt till företag som arbetar på konsumentmarknaden. Genom att integrera mot Zignsec med hjälp av api:er ska de kunna välja den digitala id-verifieringslösning som passar just deras verksamhet. Därefter ska de här företagen kunna verifiera slutanvändaren.

– Vi insåg att identiteter är underutvecklat på internet, förklarar Jonas Ingelström affärsidén bakom bolaget. Det här var ungefär samtidigt som Bank-id kom i Sverige för fem år sedan, och sedan dess har det ju hänt mycket här.

– Men vi ville göra det brett tillgängligt hur man identifierar personer digitalt i realtid – och redan från början hade vi plattformstänket och att vi ville gå globalt.

Plattformen säkerställer också identiteten enligt gällande regler för till exempel KYC (Know your customer) och penningtvätt.

Olika geografiska marknader

Att den här plattformen går att använda på olika geografiska marknader är en nyckel i sammanhanget.

Jonas Ingelström tillägger att det kan vara svårt för svenskar att se problemet, då alla har tillgång till en digital identitet genom sitt Bank-id. Men i många länder sköts det här helt manuellt av personer som granskar inskickade kopior av dokument. Det tar både tid och kräver mycket resurser. Dessutom är det en ofta osäker process som inte heller är särskilt användarvänlig, säger han.

– Hela Skandinavien ligger långt framme när det gäller detta, men det är på gång över allt. Drivkrafterna, att minska bedrägerier och administration, är starka.

– Vi är teknikleverantören, det är kunderna som sitter på kunskapen om användarna.

Företaget har sitt fokus på konsumentorienterade bolag, framför allt inom finansiell tjänster, betting och e-hälsa. För verksamheten i Sverige har till exempel den nya spelregleringslagen spelat en stor roll – då bettingbolagen måste kunna svara upp mot strängare krav från myndigheterna, berättar Jonas Ingelström.

Zignsec har redan vuxit mycket snabbt. De senaste 18 månaderna har de vuxit från ungefär 20 till 60 kunder, och under det första halvåret i år ökade de omsättningen med 240 procent jämfört med motsvarande period förra året. Omsättningen under första halvåret i år uppgick till 3,1 miljoner kronor. De säljer lösningen som en prenumerationsbaserad tjänst.

– Som ett nytt och litet bolag har vi fått växa med kunderna, men det ökar kraftigt nu och vårt mål är att ha en omsättning på 100 miljoner kronor 2022, säger Jonas Ingelström.

Zignsec har blivit mycket uppmärksammade i affärspressen de senaste veckorna, eftersom de nu ska in på börsen, och att kriminologiprofessorn Leif GW Persson gått in som delägare. Men börsnoteringen handlar inte bara om att få in kapital.

– Att vara på börsen innebär att vi själva sätter oss under reglering, vilket ger trovärdighet i den här branschen.

Ska växa på personalsidan

Bolaget består tio anställda, varav fyra utvecklare, men de hoppas kunna växa nu på personalsidan i och med det kapital som börsnotering ger.

– Vi vill satsa på produktutveckling – att ta fram nya produkter. Det kommer också att komma nya lanseringar framöver, men det är sådan sak man inte kan prata om för mycket nu när företagets ska in på börsen.

Ofta när man talar med startups inom it är skräcken att någon av de globala it-jättarna ska släppa egna produkter inom just det här området. Det här verkar emellertid inte Jonas Ingelström tro om de digitala identiteterna – snarare verkar han inriktad på ett samarbete.

– It-jättarna går sällan ”the last mile”, utan de vill ha en leverantör per land i varje region i stället, och där har vi väl förhoppningar om att kunna ta den rollen. Klart är att kraven på it-jättarna skärps precis som så många andra bolag och ställer krav på säker identifiering.

