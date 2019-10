Det amerikanska justitiedepartementet låter meddela att åtal ska väckas mot en 29-årig man från Singapore som ägnat sig åt omfattande bedrägerier i syfte att bli rik på kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum.

Genom att utge sig för att vara en spelutvecklare från Kalifornien, en man från Texas och en indisk företagsledare lyckades Ho få gratis tillgång till molntjänster som Amazon Web Services, AWS, och Google Cloud Services mellan oktober 2017 och februari 2018. Under den korta perioden förbrukade han data till ett värde av 50 miljoner kronor, rapporterar The Next Web.

Kryptovalutorna som mannen hann generera under perioden såldes sedan vidare till andra användare via marknadsplatser. Han gjorde dessutom försök att locka köpare via sociala medier som Facebook.

Nu riskerar han att dömas till uppemot 30 års fängelse för att ha brutit mot lagen på 14 punkter.

