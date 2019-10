Efter sex månaders betatestande har den skarpa versionen av Yubico Login for Windows nu lanserats, något som innebär att du kan logga in på ditt lokala Windows-konto med hjälp av Yubicos säkerhetsnycklar.

Lösningen eliminerar inte behovet av lösenord, men det är ett effektivt sätt att hindra obehöriga från att komma åt innehållet på din dator. Utan en säkerhetsnyckel från Yubico i usb-porten kommer de nämligen inte in i systemet även om de luskat reda på ditt lösenord.

Yubico Login for Windows fungerar på Windows 7, 8.1 och 10, men det bör påpekas att mjukvaran inte kan användas för att logga in på ditt Microsoft-konto, Azure Active Directory eller Active Directory. För de ändamålen finns andra lösningar, som Microsoft Hello, men det går bra att använda samma nyckel.

Sedan tidigare går det att logga in med Yubicos säkerhetsnycklar på lokala konton om du kör Mac OS eller Linux.

