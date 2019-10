Attackerna mot anti-doping-organisationerna började i mitten av september, enligt en rapport från Microsoft. Enligt Microsoft utförs attackerna av den ökända och med all sannolikhet statssponsrade hackergruppen Fancy Bear, också känd under namn som APT28 och Strontium, detta rapporterar The Register.

Anledningen till att gruppen attackerar just anti-doping-organisationer anses vara den rapport som den internationella anti-doping-organisationen WADA släppte inte långt innan attackerna började, i vilken de i skarpa ordalag kritiserar ryska testlab för att det saknas databaser som registrerar resultatet av dopingtester av ryska idrottsutövare.

Microsofts chef för kundsäkerhet, Tom Burt, skriver i Microsofts bloggpost att attackerna började den 16 september och har hittills riktats mot 16 olika anti-doping-organisationer runt om i världen. Vissa attacker tycks ha lyckats, men de flesta inte. Microsoft samarbetar med organisationerna för att skydda dem.

Det är inte första gången Fancy Bear ger sig på anti-doping-organisationer. Detta skedde även i samband med den ryska dopingskandalen 2016 som ledde till att ryska idrottsutövare inte fick delta i OS. Liksom den gången har hackergruppen kastat in olika typer av attacker, avancerade som enkla, allt från skräddarsydda attacker till att knäcka lösenord och social manipulation som riktade nätfiske-attacker.

