Healthtech är en av de absolut hetaste startup-nischerna just nu. När Computer Sweden i våras ringde runt till investerare och teknikhubbar om vad som finns bakom de uppmärksammade spelutvecklings- och fintechbolagen så var det just healthtech, alltså teknik för hälso- och sjukvården, som fördes fram.

Ett ungt bolag som redan etablerat sig på den här växande marknaden, senast genom ett ramavtal med Region Skåne, är Gnosco. De har utvecklat en mobil- och webbapplikation för att primärvården lättare ska kunna hantera de ökande hudcancerfallen och att patienterna därefter snabbare ska kunna få kontakt med specialister.

– Den enskilt viktigaste anledningen till överlevnad för malignt melanom är tidig upptäckt. Men det finns en osäkerhet i primärvården och sedan långa köer till hudläkare, och det är det vi attackerar med vår digitala plattform, säger medgrundaren Daniel Eliasson.

Antalet specialister inom området otillräckligt

Daniel Eliasson har själv inte bakgrund från vården, utan kommer från it-sidan. Men fröet till Gnosco föddes av en hudläkare, eller dermatolog som det heter på lite mer formellt fackspråk. Dermatologen Johan Heilborn insåg att antalet hudcancerfall ökar samtidigt som antalet specialister inom området inte är tillräckligt – och att ny teknik skulle kunna hjälpa till att överbrygga klyftan.

Han fick kontakt med Daniel Eliasson, som tidigare arbetat med digitalisering av andra branscher, och det resulterade så småningom i Gnosco.

– Det här påbörjades egentligen 2011, när smartphones fanns på banan. Det behövdes en användarvänlig, högkvalitativ och säker applikation.

– Mobilappen är ett verktyg för att samla in bilder och viktiga data på ett snabbt, säkert och enkelt sätt när patienten är hos primärvården, sedan raderas det från telefonen och flyttas in i webbapplikationen. I webbapplikationen kan andra specialiteter få notifieringar och gå in och samarbeta i särskilda patientfall.

Daniel Eliasson berättar att det krävs fyra bilder med telefonen, däribland två bilder som tagits med hjälp av ett dermatoskop som är kopplat till telefonen, som gör att bilderna förstoras och bli mer detaljerade.

Även om den här tekniken började utvecklas redan 2011 så startade bolaget Gnosco inte upp förrän 2014, men de har redan hunnit få kunder inom hela Sverige och även i Storbritannien. Att få ramavtal med Region Skåne var en milstolpe. Det är företagets första ramavtal med en hel region.

Utveckla och bredda tekniken

Närmast på Att-göra-listan för företaget står nu fortsatt internationell expansion. Men de ska också fortsätta utveckla och bredda tekniken.

– Vi har anpassat plattformen till att, förutom hudcancer, också kunna hantera svårläkta sår.

Gnosco kommer också allt mer att börja använda sig av artificiell intelligens och maskininlärning i sina produkter.

– Sedan förra året arbetar vi med en AI-algoritm och den är under konstant utveckling. Man kan tänka sig funktioner för att hjälpa läkare att hitta liknande patientfall. Vi satsar på att kunna utveckla maskininlärningsalgoritmer för att kunna automatisera diagnoser i framtiden.

I dag har Gnosco åtta anställda och omsätter drygt tre miljoner kronor. De räknar med en större kapitalinjektion närmsta tiden, vilket ska hjälpa företaget att expandera internationellt.

Avslutningsvis – varför dyker det upp så många healthtech-bolag i Sverige just nu? Daniel Eliasson tror att det handlar om att branschen är mogen.

– Tidigare branschers digitaliseringsprocesser har skapat en miljö och ett ekosystem av investeringar och entreprenörer, men också hubbar. Dessutom har man sett att det går att exportera tekniken. Sen följer branscherna olika faser. 2015 började signalerna komma från vården självt att man började titta på ersättningssystem och nätläkarna började trycka på. Det är i kölvattnet av det som många startat upp.

Läs mer: Svenskutvecklad teknik gör succé i Afrika – ”finns en enorm potential”