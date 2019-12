Microsoft kommer att slå av Skype for Business (SfB) i Office 365 den 31 juli 2021 och uppmanar alla företag att flytta över sina användare till Teams istället. Faktum är att Microsoft redan under våren började uppgradera mindre företag automatiskt till Teams och slå av SfB för dem. Helt nya Office 365-miljöer har heller inte SfB aktiverat utan måste direkt börja använda Teams. Men större miljöer och företag som har många aktiva användare i SfB låter Microsoft vara i fred och lämnar upp till administratörerna att genomföra flytten till Teams i sin egen takt. För säkerhets skull bör du omedelbart kontrollera i administrationscentret för Teams där du kan se om du har en automatisk uppgradering liggande på vänt. I så fall kan du välja att skjuta upp den till en senare tidpunkt.

Innan vi går in på hur du genomför en uppgradering till Teams behöver vi titta på vilka olika lägen för samexistens som finns:

Islands: Standardläget som du hamnar i om du inte gör något alls kallas för Islands-läge, och innebär att du kör både Teams och SfB parallellt och de har inget alls med varandra att göra.

SfB Only: Innebär att du enbart kan använda SfB. Det är osannolikt att du kan eller vill gå till detta läge om du redan befunnit dig i Islands-läge eftersom användarna då tappar sin möjlighet att använda Teams chatt som de kanske har börjat känna på redan.

SfB with Teams collaboration: Detta läge innebär att det är SfB som används för chatt och möten, men Teams är tillgängligt för samverkan kring Teams och kanaler samt samverkan kring delade filer. Detta kan vara ett alternativ för de företag som har en egen SfB-server lokalt men ändå vill börja utnyttja Teams för vissa funktioner.

Meetings first: Detta läge innebär att chatt behålls i SfB men både möten och samverkan (som i läget ovan) sker i Teams. Läget kallas ibland också ”SfB with Teams Collaboration and Meetings”.

Teams Only: Allt är flyttat till Teams och SfB används inte alls i något läge.

I alla andra lägen än Islands kan SfB och Teams samverka på så vis att chattmeddelanden från Teams går till en annan användares SfB-klient. En användare i Islands-läge får meddelanden i Teams eller SfB beroende på vad avsändaren använder för klient, Teams går till Teams och SfB till SfB, så länge båda användarna har konton i samma O365-miljö (Tenant). Alla meddelanden från externa användare (kunder, leverantörer) går alltid till SfB för en användare i Islands-läge. En användare som befinner sig i Teams-Only läge får förstås alltid alla meddelanden i Teams, oavsett vilken klient avsändaren använde sig av.

Om du inte vill uppgradera alla användare på en gång kan du ta dem en och en, antingen i administrationscentret för Teams eller som här med Powershell.

Glöm inte mötesrummen

Förutom användare och klienter måste du också kolla upp så att din kontorsutrustning, till exempel i mötesrum, klarar av att hantera Teamsmöten. Ibland räcker det med en uppgradering av mjukvaran i utrustningen, kolla läget med din leverantör.

Det vanligaste och rekommenderade sättet att gå till Teams för kunder som enbart använder SfB Online i Office 365 är att befinna sig i Islands-läge. Man utbildar personalen i Teams och introducerar sedan Teams i snabb takt så att alla använder båda klienterna under en kortare tid. När alla eller i vart fall den stora merparten av alla användare är igång med Teams så lägger man över användarna i Teams-Only läge. Detta kan göras antingen för alla användare på en gång eller en och en. Vill du ändra läget för enstaka användare så gör du detta antingen i Teams-portalen eller med Powershell. Powershell är att föredra om det är många användare som skall migreras.

Viktigt att behålla Skype-klienten

För migrerade användare används inte SfB längre och du är klar när den sista användaren är migrerad och du har lagt om hela organisationen i Teams-only läge. Det finns dock en liten egenhet här som innebär att du måste ha kvar själva SfB-klienten installerad hos användaren även efter bytet, eftersom du annars inte kommer att se närvarostatus för dina kollegor i Outlook. Microsoft är medvetna om detta problem och arbetar på en lösning, men just nu måste du lämna klienten på plats. Men det är bra att minnas att en uppgradering till Teams är egentligen minst av allt en teknisk åtgärd, ur ett strikt tekniskt perspektiv är det en ganska enkel åtgärd att genomföra. För en lyckad migrering handlar det mer om att se till att alla användare är med på tåget och är redo att börja använda Teams vilket kan vara en hyggligt stor utmaning i en större organisation.

Ta en grupp i taget

Om du har många användare kan det vara smart att flytta användare i grupper istället för alla på en gång. Lämpligt är att börja med några pilotanvändare som för prova på hur det hela fungerar. Om allt går bra så fyller du på med några hundra användare i veckan tills alla är migrerade till Teams-only läge. En fördel med att migrera användare en och en (gärna med Powershell) är att man då triggar en process hos Microsoft som automatiskt uppgraderar alla SfB-möten till Teamsmöten i den användarens kalender samt skickar med till deltagarna med uppdaterad information om mötet.

Som ett exempel på en migrering kan nämnas det stora amerikanska företaget Fedex som flyttade 90 000 användare från Islands-läge till Teams-Only på bara två månader utan några större problem på vägen. Se till att lägga energi på utbildning så att alla dina användare och din utrustning är förberedda och redo att börja använda Teams, själva migreringen i sig kommer närmast att vara en axelryckning i sammanhanget.

