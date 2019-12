Europol låter meddela att man har slagit till mot 30 506 sajter som säljer piratkopior av elektronik, mjukvara, musik, filmer, medicin, alkohol, kläder och parfym. Tillslaget var resultatet av ett samarbete mellan 25 europeiska länder (däribland Sverige), USA, Kina, Hongkong och Colombia.

De berörda sajterna har nu stängts och tre personer har häktats av polis. Dessutom har 26 000 lyxprodukter och 363 liter alkohol beslagtagits, medan banktillgångar på 1,6 miljoner kronor har frusits.

Operationen kallas för ”In Our Sites X” och är del av en ännu större operation som kallas för ”Operation In Our Sites”. Totalt har 1,2 miljoner domäner stängts ner och 2,2 miljoner länkar plockats bort, rapporterar Bleeping Computer.

Piratkopior tros stå för 2,5 procent av världshandeln, vilket motsvarar 3 600 miljarder kronor. Inom EU är andelen hela 5 procent, vilket motsvarar 900 miljarder kronor.

