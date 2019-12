Nätverksjätten Cisco presenterar i dag en ny generation routrar som bygger på den nya asic-arkitekturen Silicon One. Enligt företaget kommer den nya arkitekturen att leverera en bandbredd på 25 terabit per sekund ”i närtid”.

Framtidens internet kommer att behöva transportera data i enorma mängder och Cisco radar upp applikationer som kommer att fylla piporna, bland annat 5G, VR och AR, 16K-streaming, AI, kvantdatorer, adaptiv och prediktiv cybersäkerhet och intelligent IOT, plus tekniker vi idag inte ens känner till.

Först ut att levereras med den nya asic-arkitekturen är 8000-serien av Ciscos routrar, som utrustas med den första generationen asic, Cisco Silicon One Q100. Enligt Cisco är den nya 8000-serien med Silicon One Q100 optimerad för 400 gigabit per sekund och uppåt, med 10,8 terabit per sekund i bakplanet. Routrarna levereras med operativsystemet Cisco IOS XR7 och är utrustade med ”med förstärkt cybersäkerhet för att möjliggöra realtidsinformation om tillförlitligheten i kritisk infrastruktur”.

