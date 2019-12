Fredrik snackar riktiga retrogrejer med Lars Brinkhoff , närmare bestämt Incompatible timesharing system - ett operativsystem som levde och frodades på MIT från sextiotalet fram till slutet av åttiotalet. Vi snackar om vad ITS är, vilken filosofi det had, hur det kommer sig att det nästan försvann spårlöst hur historien, och hur det räddades och återupplivades. Lars har inte bara varit med och bevarat ITS för emulatorer, han har också installerat och kört igång det igen på den sista PDP-10 som körde ITS när det bedrog sig. Vi diskuterar också vad dagens operativsystem skulle kunna ta upp från ITS - vore det inte kul om åtminstone något modernt operativsystem gick lika mycket in för att vara bra för utvecklare?Som vi nämner i avsnittet är vi mycket nyfikna på om det finns liknande projekt därute - känner du till ett får du mer än gärna höra av dig!Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.