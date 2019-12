Det är fler än handlarna som har högsäsong under julen. De cyberkriminella gillar julen, speciellt som många reser under helgerna. Den amerikanska federala polisen FBI har därför gått ut med enkla tips och rekommendationer för resenärer och för dem som bjuder hem släkt och vänner under julen.

FBI rekommenderar att undvika publika wifi-nätverk på flygplatser, hotell och andra platser som erbjuder fri wifi. Om du nödvändigtvis måste använda dessa nätverk bör du följa de steg som nätverket ger för att koppla upp dig för att undvika falska nätverk. Det bästa är dock att använda en vpn-tjänst.

Vidare rekommenderar FBI att du slår av lokaliseringstjänster och undviker att dela information om din resa. Om du ska ha gäster hemma är FBI:s råd att du bör sätta upp ett separat gästnätverk i hemmanätverket. Dina gäster är måhända inte illasinnade, men du kan inte veta om deras enheter är infekterade. Se också till att dina iot- och smarta hem-saker är uppkopplade på ett separat nätverk (nätverkssegmentering).

Om du har en smart-tv tycker FBI att du bör tejpa över kameran med svart tejp och om möjligt stänga av mikrofonen och tv:ns möjligheter att samla in data.

Läs också:

FBI: skapa separat nätverk för uppkopplade saker

Microsoft: så gör du om ditt företag faller offer för ransomware