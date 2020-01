Du kanske har hört att maskininlärning och Python är allt som gäller nu för tiden när det kommer till programmering? Men inte enligt Tiobes januari 2020-undersökning över de mest sökta programmeringsspråken. Då ökar istället det 48 år gamla C mest under 2019.

Tiobes mätning grundar sig på språkens rankningar i sökmotorer, varav C ökade mest under 2019 med 2,4 procent medan språk som C# och Python ökade med 2,1 respektive 1,3 procent.

Tiobe spårar C:s popularitet till att det nu används mycket när det kommer till programmering av smarta produkter knutna till internet of things.

Sett till den större trenden så fortsätter C, enligt Tiobes, annars vara det näst mest populära språket, före Python, men efter Java (som däremot minskade i antalet sökningar med -0,01 procent).

Foto: Tiobe

Läs också: Bugg hittad i den mest kopierade Java-koden på Stack Overflow