Med hjälp av ett extra skelett, så kallat exoskelett, utanpå kroppen hoppas ergonomerna kunna minska förslitningsskadorna ute på utsatta arbetsplatser, och få människor att hålla sig friskare längre.

Det här har skapat ett nytt hett teknikområde – där bland annat det unga svenska utvecklingsbolaget Bioservo verkar med sina sensorförsedda handskar och inbyggda konstgjorda senor, som gör att greppet i händerna blir kraftigare.

– Det finns många nya bolag inom det här området, som utvecklar produkter för ryggen eller armarna, men det är bara vi som håller på med handen, säger utvecklingschefen Martin Remning Wahlstedt när vi träffar honom på bolagets kontor i Kista utanför Stockholm.

Företaget har just fått sin första stora affär, då den franska verktygsjätten Loxam strax innan jul köpte in ett hundratal exemplar av den här handsken som går under namnet Ironhand.

– Vad vår teknik gör är att den härmar hur handen fungerar i sig självt, berättar han. Det handlar om att få bättre greppstyrka och greppfunktion.

Började med en assisterande handske

Idén kläcktes från början av professorer från Karolinska Institutet och KTH, och handlade från början om att förenkla och förbättra strokerehabiliteringen. Därefter har tekniken förfinats och 2013 släpptes den första produkten ämnad för hälso- och sjukvårdssektorn. Den här handsken går under namnet Carbonhand och är en assisterande handske för personer med nedsatt handfunktion.

Därefter märkte företaget att det också fanns en efterfrågan för den här tekniken från industrin och de började utveckla ännu en produkt, Ironhand, för de här målgrupperna. Här handlar det primärt om att undvika förslitningsskador.

– Vi har riktat in oss på bygg- och konstruktionssektorn, fordonsindustrin och flygindustrin. Det är branscher där de har stora utmaningar med förslitningsskador och ergonomiska problem, eftersom många arbetsuppgifter är monotona och repetitiva.

– Den produkten bygger på samma teknik, men har en annan kravbild, eftersom den ska användas av friska människor som arbetar under tidspress. Det innebär att den är starkare och snabbare.

Martin Remning Wahlstedt, utvecklingschef på Bioservo, visar upp handsken som gör greppet starkare.

För den här produkten har Bioservo samarbetsavtal med globala jättar som General Motors, General Electric, Airbus och svenska byggkoncernen JM.

Förutom själva handsken med inbyggda sensorer, konstgjorda senor och den elektriska motor som den kopplas till så innehåller den här produkten också en databastjänst, där man kan se hur handen används och räkna ut riskerna för förslitningsskador.

– I och med att vi har sensorer i handsken så kan vi mäta hur människor använder handen, så i den här produkten har vi även inkluderat ergonomiska riskbedömningsmodeller.

Genererar rapporter till ergonomerna

– Handsken samlar in data om hur operatörerna greppat verktygen och vilken kraft som använts och skickar upp det via wifi till en databas där de lagras och där man kan generera rapporter till ergonomerna.

Naturligtvis består de här produkterna av mycket mjukvara, men den tolv personer starka utvecklingsgruppen ser något annorlunda ut jämfört med vad de brukar göra på unga svenska teknikbolag. Här samsas mjukvaruutvecklarna med skräddare, industridesigners och elektronik- och mekanikkonstruktörer.

– Det är en grupp med vitt spridd kompetens där man ofta löser utmaningar tillsammans, konstaterar Martin Remning Wahlstedt.

Hittills har också fokus legat mycket på utveckling, men bolaget är nu redo att satsa mer på den kommersiella biten, säger han. I Sverige sker försäljningen direkt till kund, medan distributörer hanterar de andra marknaderna där bolaget är verksamt: Frankrike, Tyskland, Spanien, Portugal, Polen och USA.

– Vi har inte sålt några jättevolymer ännu, men vi ska genomföra en bredare kommersialisering nu. Potentialen är enorm.

– Det här är ett växande samhällsproblem. Det finns en demografisk förändring som innebär att vi måste jobba längre och hålla oss friska, och en stor del av industriellt arbete kommer även fortsättningsvis ske manuellt.

