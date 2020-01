Under lång tid var Copyleft den vanligaste varianten av öppen källkod, men under 2010-talet har tillåtande öppna licenser tagit över allt mer. Så sent som 2012 hade Copyleft en andel på 59 procent, men enligt en ny undersökning av Whitesource har andelen nu sjunkit till 33 procent.

Undersökningen baseras på en analys av fyra miljoner programpaket och 130 miljoner filer som baseras på öppen källkod. Framför allt är det licenser av typen GPL som minskar i omfattning, rapporterar The Register.

Foto: Whitesource

Tanken bakom Copyleft är att skaparen behåller upphovsrätten till sin programkod, men släpper användningen fri. Om du sprider koden vidare måste du ge alla andra samma frihet. Med tillåtande öppna licenser som MIT och Apache 2.0 är det i princip möjligt att göra vad man vill med koden, till exempel att använda den i proprietär mjukvara.

Den främsta förklaringen till det vikande intresset för Copyleft är att flera storföretag, däribland Facebook, Google och Microsoft, har fått upp ögonen för öppen källkod under 2010-talet. Som en följd utgör nu öppen källkod mellan 60 och 80 procent av koden i moderna program.

