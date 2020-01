I syfte att öka säkerheten i Xbox 360, Xbox One, Xbox One S och Xbox One X har Microsoft nu lanserat ett buggjägarprogram för Xbox Live.

Den som rapporterar en sårbarhet i tjänsten kan räkna med en ersättning på mellan 500 och 20 000 dollar, vilket i skrivande stund motsvarar mellan 4 800 och 193 000 kronor. De högsta summorna delas ut till personer som avslöjar brister som gör det möjligt att köra skadlig kod på spelkonsolerna.

Vem som helst kan delta i buggjägarprogrammet, men det krävs ordentlig dokumentation antingen i form av en text eller en video. Dessutom kan det påpekas att all testning av överbelastningsattacker är förbjudet och därför delas det inte ut några pengar för den typen av sårbarheter.

Sedan tidigare erbjuder Microsoft liknande buggjägarprogram för en lång rad program och tjänster, däribland Windows, Edge, Office, Hyper-V och Azure. Vill du veta mer om dessa är det bara att bege dig till Microsofts webbplats.

