Att Tink under de åtta år företaget varit aktivt helt bytt inriktning från en konsumentapp i mobiltelefonen till en tekniktung b2b-leverantör som i allt snabbare takt lägger Europas bankmarknad under sina fötter är kanske inte helt konstigt. Det var nämligen långt ifrån klart vad grundarna Fredrik Hedberg och Daniel Kjellén skulle bygga för typ av företag när de träffades första gången – men syftet var just det att starta en verksamhet.

– Det var faktiskt en gemensam kompis som satte upp oss på en ”blind date”, vi hade aldrig träffats, men han såg väl att vi skulle kunna göra något tillsammans. Så det var middag med levande ljus och allt.

– Vi kände att vi skulle kunna jobba bra ihop, och började fundera på vad vi skulle kunna använda vår erfarenhet till. Det var så det började. Det finns ingen story om att det började med en fantastisk idé.

Fredrik Hedberg kom från tekniksidan och Daniel Kjellén från ekonomi och finans, och därmed var det logiskt att diskussionen landade i det som händer i gränslandet mellan de här områdena.

Det här var 2012 och digitaliseringen sköljde över hela musikindustrin, inte minst genom svenska Spotifys streamingtjänst. De ställde sig frågan varför samma revolution inte nått bank- och finanssektorn.

– Bankerna satt på ett monopol vad gäller kunskap om konsumenten och deras ekonomi, säger Fredrik Hedberg som nu är CTO på bolaget. Det är ju en enormt fördelaktig position för att sälja tjänster. Men vi kom på att vi genom häftig teknik skulle kunna hämta in och låsa upp alla dessa data, genom att använda samma api:er som de använder, och bygga vår plattform på det.

Kända finansmän satsade i tjänsten

Vid den tiden var bankerna reserverade när Tink kontaktade dem, men de fick in externt kapital och erfarenhet bland annat från finansmännen Nicklas Storåkers och Sven Hagströmer som satsade i tjänsten, och hösten 2013 lanserades privatekonomiappen, som kort uttryckt skulle hjälpa användarna att ha koll på sin ekonomi. Då hade de också börjat anställa utvecklare som kunde förstärka tekniken och inte minst säkerheten i appen.

De tjänade pengar bland annat genom en funktion som föreslog billigare huslån hos en annan bank, och då de fick en andel från den bank som konsumenten valde.

Ett stort genombrott kom i och med EU:s betaltjänstedirektiv PSD2, vilket innebar att bankerna inte kunde hindra Tink från att hämta in dessa data. Detta implementerades i början av 2018.

– Det var ju en fantastisk gamechanger och det förändrade hela vår industri, säger Fredrik Hedberg. Det var också då bankerna kom till oss och började bli intresserade av det vi gjorde. Då blev det tydligt att vi var inte bara en app, utan en infrastruktur.

Det här skyndade också på Tinks ändrade inriktning, att flytta fokus från konsument till företagen. De började licensiera ut sin teknik till banker och andra finansiella institutioner.

– Man kan säga att det var både svårt och lätt att göra den omställningen. Det innebar flera implikationer för produkten. Samtidigt har vi alltid varit ett teknikbolag och vi hade investerat mycket på baksidan, och det innebar att vi löste det förvånansvärt enkelt.

Kan flytta och hantera pengar i alla banker

Och även om det är stor skillnad på att verka inom konsument- respektive företagsmarknaden så är flera av de funktioner de licensierar ut till företagen de samma. Till exempel att en kund i bank X även ska kunna ta del av sitt konto i bank Y när de loggar in. Att användarna ska kunna flytta och hantera pengar i alla banker.

– Vi gillar liknelsen med ett AWS för banker, säger han. Vi bygger en massa API-tjänster och ”databerikningsprodukter” ovanpå infrastrukturen.

För den som undrar över termen AWS så handlar det om det bolag e-handelsbolaget Amazon skapat ursprungligen för att kunna nyttja kraften i dess datacenter till max – genom att hyra ut utrymme i dessa till andra företag. Nu har AWS utvecklats till Amazons stora kassako och de formligen sprutar ur sig nya tjänster till utvecklare världen över.

– Jag hoppas att vi kommer att kunna ha hundratals produkter framöver. Det kan vara identitetsprodukter i stället för att användarna ska behöva fylla i formulär, eller kvittoigenkänningstjänster bara för att ta två exempel.

Att det var ett bra beslut att förflytta fokus från konsument till företagen behöver de inte tveka över. När företaget påbörjade den resan 2017 hade bolaget 40 anställda, nu är de uppe på 270. Majoriteten av de anställda arbetar med utveckling.

Investeringarna i bolaget har duggat tätt. Förra året gick till exempel amerikanska betaljätten Paypal in med motsvarande 100 miljoner kronor i Tink, och så sent som förra veckan stängde de sin senaste investeringsrunda som gav nästan en miljard kronor.

De har nu verksamhet i 14 europeiska länder och kunder som Paypal, Klarna, Natwest, ABN AMRO, BNP Paribas, Nordea och SEB.

Nästa steg kan vara att växa utanför bankvärlden.

– Det är en fråga som kommer upp allt mer, säger Fredrik Hedberg. Och vi har faktiskt fått in kunder som inte är banker, utan jobbar i närliggande sektorer som till exempel finansiell rådgivning. Men man skulle också kunna tänka sig att pensionsbolag och försäkringsbolag är potentiella kundgrupper i framtiden.

