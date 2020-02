Den 19 februari ska riksdagen rösta om regeringens lagförslag som ger polisen möjligheten att utföra så kallad hemlig dataavläsning, eller vad vi normalt skulle kalla hacking eller cyberattacker. Polisen ska i hemlighet och på distans kunna installera mjukvara som som kan avlyssna datatrafik och läsa data som är lokalt lagrad på de misstänktas mobiler.

Mjukvaran kan sedan skicka den inlästa datan till en så kallad command- and controlserver (C2-server) som kontrolleras av polisen. För oss som är insatta i it-säkerhet ringer det en del klockor här – det är precis samma tillvägagångssätt som de cyberkriminella använder när de hackar företag och organisationer.

Att det finns ett behov inom polisen av hemlig dataavläsning är ingen raketforskning. Allt fler av oss använder ände-till-ände-krypterade kommunikationsappar som Whatsapp, Telegram och Signal, och de kriminella är väl inte dummare de heller. Att detta utgör ett problem för polisen är ett kvitto på att apparna faktiskt fungerar som tänkt.

Men de cybervapen polisen kommer att använda kan inte bryta krypteringen de heller, matematiken bakom krypteringen är solid, utan den mjukvara som installeras på de kriminellas mobiler ska fånga upp kommunikationen innan den krypteras. Man kan alltså på goda grunder utgå ifrån att dessa cybervapen verkar på operativsystemnivå för att fånga upp till exempel tangenttryckningar innan de skickas till applikationerna för att först där krypteras.

Allt pekar på att polisen köper in cybervapen

I debatten har det diskuterats om polisen kommer att utveckla egna cybervapen eller om de kommer att köpa in dem, men allt pekar på det senare. Det gör man till exempel i Tyskland, där den federala polisen köper in sina vapen från företaget Lench IT Solutions, enligt den tyska medborgarrättsorganisationen Netzpolitik.org. Lench IT Solutions tillhör samma företagssfär som ökända Gamma Group och verktyget det handlar om är det än mer ökända Finfisher.

Även i Danmark köper polisen in sina cybervapen, det framgår av dokument som läckte ut från italienska Hacking Team när företaget blev hackat sommaren 2015. I de dokumenten framgick bland annat att danska polisen köpte Hacking Teams främsta produkt RCS (Remote Control Systems) via den israeliska återförsäljaren Nice för 4,2 miljoner danska kronor. Danmark var för övrigt tidigt ute med polisiära cybervapen när dessa tilläts redan 2002, ett år efter terrorattackerna den 11 september 2001.

Det är mycket svårt att få fram statistik från andra länder som redan använder cybervapen mot grova brott – de har inte den offentlighetsprincip vi har i Sverige. I Danmark försöker organisationen IT-Politisk Forening få fram uppgifter som vapnens effektivitet, men mina kontakter med ordföranden Jesper Lund ger i princip noll. I Tyskland har Netzpolitik.org åtminstone tagit fram siffror som pekar på att användningen av vapnen faktiskt minskat de senaste åren, troligen till följd av att kriminaliteten i allmänhet minskat under samma period.

Det mest intressanta med Netzpolitiks sammanställning är ändamålsglidningen – när Tyskland införde statstrojaner lovades det dyrt och heligt från både polis och politiker att vapnen endast skulle användas för mycket grova brott som terrorism och brott mot rikets säkerhet. I dag är den särklass vanligaste brottskategorin narkotikabrott med 53 procent av fallen. Den näst största brottskategorin är egendomsbrott, bedrägeri, rån och utpressning (inklusive datorbedrägeri) med cirka 23 procent av fallen.

En blygsam summa i sammanhanget

För att köpa in sina cybervapen, och för utbildning i dessa, har svenska polisen tilldelats en budget på 100 miljoner kronor per år. 100 miljoner kronor kan låta som mycket pengar, men är i sammanhanget en blygsam summa. Effektiva cybervapen kostar stora summor pengar. För att polisens verktyg ska vara effektiva kan de inte vara kända; vad vi alltså talar om när vi säger ”verktyg” är i praktiken dag-noll-attacker, eller zero-day exploits. Detta är cybervapen som hittills inte upptäckts utanför en snäv krets, och för vilka det därför inte finns uppdateringar som täpper till de sårbarheter attackerna baseras på.

Den marknad polisen måste ge sig ut på för att upphandla sina vapen är minst sagt suspekt. Leverantörerna drar sig inte för att sälja till rent vidriga regimer. Den består av ett antal hyfsat legitima företag som bland andra Zerodium med huvudkontor i USA, israeliska NSO Group och Nice och ovan nämnda Hacking Team – numera Memento Labs – och den tyskbrittiska företagsgrupp där Lench IT Solutions och Gamma Group ingår. Bara för att nämna några av de mer kända.

Skickade känslig information om människorättsaktivister, advokater och journalister till bland annat Saudiarabien

NSO Group blev för inte länge sedan påkomna med att ha hackat Whatsapp med sitt cybervapen Pegasus, som skickade känslig information om människorättsaktivister, advokater och journalister till bland annat Saudiarabien, samma land som mördade journalisten Jamal Khashoggi.

NSO:s agerande avslöjar att de utöver cybervapen även säljer användningen av dem som tjänst. Man kan bara spekulera i om den svenska polisen har kompetens att använda sina nyinköpta vapen. Avancerad it-kompetens finns inom polisen, det vet jag, men den är defensivt inriktad, den finns där för att skydda, inte för att attackera. Det är likartade men olika kompetenser. Om det går och om man har råd, är det betydligt enklare att köpa hela paketet som tjänst och få resultaten på rapportformat.

Företagen som säljer cybervapen kan både utveckla egna attacker och köpa in färdiga attacker från utomstående aktörer, läs hackare, och paketera dem så att de blir enkla och legitima för myndigheter att anskaffa och använda. Amerikanska Zerodium publicerar en prislista på sin sajt som tydligt visar vad de är beredda att betala för olika typer av cybervapen. Genom sitt Exploit Acquisition Program, alltså ett program där de betalar ”security researchers” pengar för färdiga attacker, ligger priserna på upp till 2,5 miljoner dollar, i storleksordningen 20–25 miljoner kronor, per styck.

Lär knappast avslöja sina källor

Från vilka dessa företag köper in attackerna står skrivet i stjärnorna, och de lär knappast avslöja sina källor i första taget. Betalar de ens i vanliga pengar eller i bitcoin, eller varför inte de ospårbara kryptovalutorna Zcash eller Monero? Ingen utomstående vet, och det gäller även den svenska polisen. När jag frågar en it-säkerhetsexpert om det kan tänkas finnas något som heter etiska cybervapen, typ rättvisemärkta zero-days, får jag ett hjärtligt skratt som svar.

Om polisen skulle avkrävas garantier för att deras vapen är etiskt framställda kommer de ställas inför en grannlaga uppgift – att följa leveranskedjan bakåt och förvissa sig om att alla aktörer längs kedjan har rent mjöl i påsen är närmast omöjligt. Det är svårt redan för kläder, möbler och mat.

Om den svenska polisen köper cybervapen, även från så kallade legitima leverantörer, kommer de garanterat att indirekt göda en undervegetation av cyberkriminella

De experter jag pratat med om detta får mig att med övertygelse säga så här: Om den svenska polisen köper cybervapen, även från så kallade legitima leverantörer, kommer de garanterat att indirekt göda en undervegetation av cyberkriminella. Exakt samma cyberkriminella som andra delar av polisen, andra rättsvårdande myndigheter, hela it-säkerhetsindustrin, säkerhetsforskare, företag och organisationer, och resten av samhället kämpar mot varje dag, och som årligen kostar samhället miljarder.

Denna snäva krets som känner till zero-day-attackerna inkluderar de cyberkriminella som utvecklar vapnen. Det är inte alls en orimlig tanke att exakt samma kod som attackerna utgör används samtidigt av polisen och av vissa cyberkriminella.

I debatten om polisens hemliga dataavläsning har vi redan diskuterat det orimliga i att rättsvårdande myndigheter inte rapporterar upptäckter av sårbarheter och zero-day-attacker, vilket går stick i stäv mot all etik och praxis; det har också diskuterats att vapnen är färskvara. Om, eller rättare sagt när, en zero-day-attack kommer i händerna på en etisk aktör som som följer god praxis kommer denna att rapporteras till systemleverantören, och efter det blir vapnet snabbt obrukbart.

Någon gång kommer en läcka uppstå

Polisen kan ha tur eller otur, ett vapen kan hålla i ett år eller en dag – ingen kan veta. Det alla redan vet är att vapnen distribueras över öppna nätverk och installeras på mobiler som rör sig fritt ute i samhället – någon gång kommer det att läcka.

Vad som däremot inte diskuterats, mig veterligen, är vilka motmedel de kriminella kan tänkas sätta emot – för det är klart att det finns motmedel. Samma cybervapen, samma motmedel. Hur skyddar Säpo, Must eller FRA sina anställdas mobiler? Den Iphone FBI tilldelade Donald Trump, hur är den preparerad, även om han struntar i att använda den? Jag känner ett koppel it-säkerhetsexperter som har ett och annat trick i rockärmen, de lever på att ge råd om hur man skyddar sig till utsatta organisationer och personer. Vilka är deras hypotetiska råd till de kriminella?

Givet att polisen kommer ha råd med 20–40 ”installationer” talar vi om gräddan av samhällets kriminella, förmodligen ledarna för de värsta kriminella organisationerna eller gömda terroristceller. Dessa har gott om pengar och andra resurser som underlydande och målvakter.

Skulle skaffa ny mobil varje vecka

Personligen tror jag mest på att köpa ny mobil varje vecka. Jag skulle låta någon underhuggare köpa och preparera en mobil åt mig, och jag skulle använda ett gäng olika sim-kort och abonnemang. Eftersom jag är grovt kriminell kanske jag känner någon som känner en mindre nogräknad hackare som kan hjälpa till mot lite vitt pulver eller bitcoin.

Några jag talat med föreslår mobiler med så kallade jailbreakade operativsystem, alltså olovligen modifierade Iphone-mobiler. Inom Android-världen heter det rooting. Cybervapen är utvecklade för specifika operativsystem, IOS och Android, och det är högst osannolikt att leverantörerna av cybervapen har utvecklat zero-days för jailbreaks. Jailbreaks bygger i fallet IOS i sin tur på sårbarheter (Apple tillåter inte detta), men Android bygger på öppen källkod. Jag kan köpa en mobil för Android och lägga in ett fullt lagligt modifierat operativsystem.

Det finns även mobiler med operativsystemet Linux, speciellt inriktade på maximal säkerhet, och samma sak gäller för dem – de är så få att det inte är värt att ta fram zero-days för detta operativsystem, och det är en helt annan sak att hacka dessa mobiler än en godtycklig Android eller Iphone.

De lite mer fantasifulla, men fullt görbara, metoderna handlar om att köra mobilens operativsystem, med ett soft-sim, på en virtuell maskin i en molntjänst. Denna virtuella mobil fungerar som ett slags relä mot mobilnäten och internet från den mobil jag har i handen. Jag går inte in på de tekniska detaljerna, men resultatet skulle vara att jag kan ”byta mobil” i princip hur ofta som helst, en gång i timmen kanske, och jag kan byta operatör, ip-adress med mera lika enkelt. Nu tror inte jag att de kriminella rör sig på denna nivå av it-kompetens, men det finns som sagt mörkare varianter av ”IT consulting”.

Är den verkligen så hemlig?

Jag undrar också om den hemliga dataavläsningen är så himla hemlig, alltså osynlig för de misstänkta. Jag hade åtminstone hållit ett vakande öga på batteriförbrukningen, och jag undrar om inte en skicklig it-forensiker kan hitta spår av misstänkta processer. Detta är inte trolleri – koden använder processorn och minnet, och de drar ström.

Jag, liksom alla andra, vill naturligtvis bekämpa den grova kriminaliteten. Just nu, som samhället ser ut, har polisen ett gyllene tillfälle att få igenom sitt krav på effektivare metoder, ett krav som restes redan i mitten av 00-talet. När bomberna smäller är det få som sätter klackarna i backen. Det är dessutom inte osannolikt att svensk polis har ett tryck på sig från kollegor i andra länder att att ha samma typ av verktygslåda som dem, för att kunna dela information om gränsöverskridande brottslighet.

Problemet, tror jag, och alla inom it-säkerhetsbranschen som skakar på huvudet åt detta (jag har inte stött på en enda som är positiv) är att medicinen är värre än sjukdomen. Jag hade inte varit tveksam till polisens hemliga dataavläsning om de utvecklat sina vapen själva och vapnen verkligen vore de precisionsvapen som polisen påstår att de är. Men det är de inte.

Dessutom är kostnaden hög. 100 miljoner gör inget större hål i statsbudgeten, men räknat per åtal blir kostnaden sannolikt mycket hög, baserat på att regeringen gör uppskattningen att nyttan med hemlig dataavläsning är i jämförelse med hemlig rumsavlyssning. 2017 ledde hemlig rumsavlyssning till att 10 personer åtalades med hjälp av den metoden. Det skulle i så fall innebära att per åtal kostar varje hack 10 miljoner kronor. Om det räknas som mycket eller lite för en tung brottsutredning låter jag vara osagt.

Jag tror i vilket fall som helst inte verkan kommer att göra så stor skillnad på våra gator och torg.

