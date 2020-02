Att få Sib Solutions plattform beskriven för sig är nästan som att ta del av analysföretagens årliga listor av hetaste framtidstekniker: Här finns AI och maskininlärning, internet of things och ”kantdatorisering”, alltså edge computing. Allting sammanfogat i en molnbaserad plattform ämnad för något så traditionellt som logistikbranschen.

Idén till Sib Solutions föddes egentligen när grundarna besökte övervakningskamera-utvecklaren Axis som är baserad i samma stad. De hade själva en bakgrund inom logistikbranschen och insåg att det fanns en affärsmöjlighet här.

Att genom videokameror och intelligent mjukvara få ner antalet gods som hamnar fel, försvinner eller skickas iväg till fel mottagare. Videokamerorna filmar godshanteringen och genom artificiell intelligens och maskininlärning bearbetas materialet och körs mot information från andra system.

I slutänden ska företagen både kunna se vad som gått snett om gods kommit på villovägar och få en signal om det är på väg att ske.

– Även om det är så att leveranssäkerheten är 99,7 procent så är det fortfarande så att 0,3 procent av all världens logistik går fel, och det innebär enorma kostnader, säger Stefan Borg, medgrundare och vd för företaget.

Det här resulterade i att Sib Solutions började utveckla vad man kallar en reaktiv plattform runt 2017.

– Det var den första paketeringen. Den har reaktiva egenskaper. Om man råkar lägga ett paket på fel pall eller i fel bur. Det kan handla om att tappar fokus i någon tiondel. Tidigare kunde man bara spekulera i vad som hände. Med den här tjänsten kan man identifiera problemet.

Sedan dess har Sib Solutions också börjat utveckla en egen plattform, som har en proaktiv förmåga genom AI-teknik. Den tränar systemet att upptäcka när något är på väg att gå fel.

– Systemet lär sig känna igen när det är på väg att gå fel. Det känner igen när ett paket på väg att hamna på fel pall och ger en signal med ljus eller ljud eller bildinformation.

Plattformarna är molnbaserade och säljs som en prenumerationstjänst. Som stöd för utvecklingen av den senaste proaktiva plattformen har Sib Solutions genomfört en emission och är på gång med ytterligare en som ska inbringa närmare 30 miljoner kronor till bolaget.

En av de intressantaste målgrupperna, säger Stefan Borg, är e-handelsbolagen. Där har de fortfarande inga kunder, men Borg säger att de för ett antal diskussioner.

– Dels har e-handelsbolagen en komplex logistik, och dels har de många försändelser till olika destinationer, så vi tror mycket på den sektorn.

Där det unga bolaget däremot fått in kunder är inom tredjepartslogistik – alltså lagerverksamhet som tjänst. Även inom företag som skickar reservdelar över världen har de funnit en kundgrupp. Men det är först nu under 2020 som deras lösningar på allvar ska börja kommersialiseras.

– Vi ska till nya funktioner och säkerställa att plattformen inte bara fungerar på plockstationer, utan också på pack- och utlastningsytor. Nästa år ser vi framför oss en global uppskalning, och då måste plattformen vara redo för det.

I den här lösningen har Sib Solutions packat in flera av de tekniker vi brukar läsa om är de hetaste just nu. Förutom artificiell intelligens och maskininlärning också internet of things och ”kantdatorisering”, alltså edge computing.

– Det kräver enheter som bearbetar videoströmmarna ute i nätverken. Det här styrs sedan från molnet. Det handlar om att utnyttja den datorkraft som finns i och nära kameran. Det är ett område där det går mycket snabbt nu, och som vi ska dra nytta av.

