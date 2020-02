Kristoffer har läst David Heinemeier Hanssons bok It doesn't have to be crazy at work och har en hel mängd tankar utifrån det. Varför växer företag, kan det komma mer av hållbarhetstänk? Mer av lokalt byggd hipstermjukvara, är det framtiden?Sedan blir det alltså Javascript för hela slanten, närmare bestämt Javascripts historia. Varifrån kom Javcscript och vart är det på väg? Fredrik ska hålla föredrag i ämnet och delar med sig av halvstrukturerade tankar såhär långt.Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.