Enligt obekräftade uppgifter från användare på Twitter kan Microsofts kumulativa säkerhetsuppdatering KB4532693 för Windows 10 radera användarens filer. Det är sedan tidigare känt, och bekräftat av Microsoft att uppdateringen inte återställer användarprofilen efter uppdateringen.

Det var förra veckan som användare började rapportera att uppdateringen KB4532693 inte återställde användarprofilen, utan att de istället hamnade i den standardprofil som uppdateringen tillfälligt laddade in under uppdateringen. Felet beror på att Windows efter uppdateringen, på grund av en bugg, inte laddar in den sparade användarprofilen som sparats i en katalog vars namn slutar på .000 eller .bak. För de flesta användare kan detta lösas genom att starta om Windows flera gånger, eller helt enkelt avinstallera KB4532693.

Profiler och filer försvinner från datorn

Microsoft sade då till Bleeping Computer att de uppmärksammat problemen och undersöker orsakerna. Det senaste i härvan kring KB4532693 är nu att vissa användare även förlorat vissa av sina filer och att användarprofilen raderas helt och hållet.

Om det stämmer att filen med användarprofilen raderas innebär det även att filer under katalogerna för dokument, nedladdningar, musik, bilder och videos kan raderas liksom applikationsdata som lagras inom profilen.

Om man saknar sina filer efter att KB4532693 installerats bör man kontrollera om det finns en katalog med namn som slutar på .000 eller .bak. Någon av dessa är den ordinarie profilkatalogen, vilket kan kontrolleras genom att öppna katalogen och se om den innehåller användarens filer. Ta sedan en säkerhetskopia på katalogen och starta om datorn flera gånger eller avinstallera KB4532693.

