Data om kändisar, företagsledare på tech-bolag, reportrar, politiker och anställda på några av världens största teknikföretag, utöver vanliga turister, publicerades på ett populärt hackerforum förra veckan, enligt ZDNet, som kontrollerat personuppgifternas äkthet. Personuppgifterna rör över 10 miljoner personer som bott på megahotellet MGM Grand i Las Vegas i USA.

MGM har bekräftat läckan som härrör från sommaren 2019 och orsakades av otillåten tillgång till en molnserver. Efter att läckan gick MGM Resorts ut med meddelanden till de drabbade kunderna i enlighet med lagstiftningen i delstaten Nevada. ZDNet har kontaktat flera av de drabbade kunderna och kan konstatera att uppgifterna i postningen på hackerforumet stämmer med de datum gästerna bodde på hotellet.

De uppgifter som läckt ut är sådant som namn, adress, telefonnummer och e-postadresser, men MGM Resorts säger till ZDNet att inga kontokortsnummer, lösenord eller liknande data av mer känslig karaktär läckt ut.

Det som är mer känsligt i detta fall, som uppenbart gick under radarn vid tillfället för läckan, är att MGM Grand är ett hotell där många kända personer bor under sina vistelser i Las Vegas. Dit hör till exempel Twitters vd och grundare Jack Dorsey, popstjärnan Justin Bieber, samt flera tjänstemän på de amerikanska säkerhetstjänsterna DHS (Department of Homeland Security) och TSA (Transportation Security Administration). Dessa personer riskerar nu utsättas för nätfiske-attacker.

