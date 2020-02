Som vi tidigare har rapporterat om funderar EU på att skärpa lagstiftningen vad gäller användningen av artificiell intelligens eftersom tekniken riskerar att missbrukas.

Under torsdagen hade Andrea Nill Sánchez från AI Now Institute bjudits in till EU-parlamentet där hon fick dela med sig av sina synpunkter om AI.

Andrea Nill Sánchez lyfte fram forskning som visar att det finns en stor fara med att använda AI i polisens verksamhet. För att skapa en artificiell intelligens krävs det nämligen att stora mängder data samlas in och det finns därmed en stor risk att slutresultatet baseras på fördomar och stereotyper.

Till exempel är den amerikanska polisen mer benägen att gripa mörkhyade personer än ljushyade, något som är resultatet av en rasism som har existerat i århundraden. Skulle man skapa en AI utifrån data från den amerikanska polisen är risken sålunda stor att den skulle bete sig rasistiskt.

Vill du ta del av Andrea Nill Sánchez tal i sin helhet finns det en utskrift här.

