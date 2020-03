Med hjälp av en AI-baserad virtuell agent som felsöker i maskiner, elektronik och vitvaror – och på det sättet får ner tiden och kostnaden för supporten – så har svenska Mavenoid sedan starten 2017 vunnit avtal med svenska storföretag som Scania, Alfa Laval och Telia.

Vd:n Shahan Lilja beskriver startup-bolagets molntjänst som ”en smart produktassistent". Denna kan sedan integreras med kundens befintliga supportkanaler i form av en chattbot som kunden möter via företagets webbsida, app, eller e-post. På så sätt förenklar denna ai för slutanvändaren att fixa problemet på plats. Tid, resurser och pengar kan sparas.

– Det handlar till stor del om det som brukar kallas ”troubleshooting”, säger Shahan Lilja. Att leverantörer kan hjälpa sina kunder att lösa repetitiva förfrågningar själva, utan att det behöver skickas en reparatör.

– Men tjänsten kan ta hand alla typer av tekniska supportärenden och frågor, som att installera och komma igång, användning och att få ut mer av sina produkter.

Prestigeaffär med global skrivarjätte

Just ordet ”troubleshooting” spelade en avgörande roll när det unga bolaget nu landat sin senaste prestigeaffär, med globala skrivarjätten HP, som när de behövde ett felsökningssystem för sina 3D-skrivare helt sonika googlade på ordet och fick fram Mavenoid.

– Det var ett lite annorlunda sätt att vinna affärer. Vi har inte alls satsat på den typen av marknadsföring, utan på event, eftersom folk inte brukar vakna upp och tänka att de behöver en felsökningsmjukvara. Men det var faktiskt precis vad HP gjorde i det här fallet.

– Det här innebär att vi ska automatisera den tekniska supporten för deras 3d-skrivare, och det är naturligtvis väldigt roligt.

HP Multi Jet Fusion är en familj med avancerade 3d-skrivare från HP.

Hur mycket affären är värd går företagen inte ut med men klart är att den här affären kommer att bli en språngbräda i den stora satsningen företag nu gör – på HP:s hemmamarknad, den amerikanska.

– Att ha ett ikoniskt produktbolag och Fortune 500-bolag som referenskund hjälper till i den satsningen, som Shahan Lilja uttrycker det.

Har fått in ny storägare

För den här etableringen har Mavenoid tagit in motsvarande 75 miljoner kronor i riskkapital, och förutom befintliga ägare som Creandum och Point Nine Capital har de också fått in en ny storägare i form av Mosaic Ventures.

– De är duktiga på att bygga broar mellan Europa och USA, så det är en viktig del i vår USA-etablering.

Företaget kommer också satsa på att tredubbla personalstyrkan under 2020, från dagens 15 anställda. Shahan Lilja berättar att företaget i dag är mycket forsknings- och utvecklingsorienterat, men att de också vill stärka marknadssidan.

– Vi vill bygga ett team som jobbar med att ta fram anpassade lösningar ovanpå vår plattform. Det finns väldigt mycket man kan göra runt vår chattlösning. Vi vill bättre kunna utnyttja alla data som genereras i produkter – maskiner, diskmaskiner, hemelektronik – för att på sätt skapa en bättre supportupplevelse för användaren.

