Forskare har av misstag råkat lösa ett 60 år gammalt teoretiskt problem inom kvantfysiken, rapporterar The Independent.

Upptäckten innebär att forskare nu skulle kunna använda elektriska fält för att kontrollera kärnan på en enda atom, något som tidigare ansågs omöjligt. För stunden kontrolleras en atomkärna istället med magnetiska fält, vilket kräver massiva mängder utrymme, utrustning och ström för att fungera.

I en intervju med The Independent beskriver Andrea Morello, professor inom quantum engineering vid University of New South Wales Scentia, det som skillnaden mellan att flytta en biljardboll genom att skaka på hela bordet kontra att flytta den exakt dit där du vill ha den.

Nu hoppas forskarna att genombrottet ska leda till helt nya och mer precisa kvantdatorer som kan användas inom en rad nya områden.

