HP meddelar via Twitter att de håller på att utveckla en uppföljare till deras virtual reality-headset, Reverb, tillsammans med Microsoft och Valve.

HP påstår att det kommande headsetet är att betrakta som "next gen" eller nästa generation, vilket vanligtvis syftar på ett stort hopp i hårdvarans kapabilitet.

Mer detaljer än så har inte HP givit för tillfället. Enligt det första teaser-klippet kommer dock mer snart.

Developers, architects, and #VR users - this one’s for you.



Get a sneak peek of the next benchmark in virtual reality headsets from @HP x @ValveSoftware x @Microsoft. https://t.co/m3hUAL6sK1 pic.twitter.com/IsqL2aOVsl