Bitcoin-brytare är specialutvecklad hårdvara, bestående av asic-kretsar, som används för att bryta nya bitcoin. För att hänga med i konkurrensen krävs allt mer kraftfull hårdvara. Ekvationen är enkel då de med de senaste kretsarna vinner kampen om att få bryta nya bitcoin.

Den dominerande tillverkaren av dessa kretsar är kinesiska Bitmain som nu alltså släpper sin senaste modell Antminer S19. Den nya modellen kommer i två versioner: Antmainer S19 med en hashrate på 95 terahash per sekund, och Antminer S19 Pro med en hashrate på hela 110 terahash per sekund. Den förra har en energieffektivitet på 4,5 Joule per terahash, och den senare drar betydligt mer med 29,5 Joule per terahash, skriver Cryptoslate.

Eftersom mer kraft ger mer pengar, och Bitmain har en begränsad produktion, säljer dessa maskiner slut tämligen omgående. Bitmain började sälja bägge modellerna den 23 mars och bägge modellernas första omgång sålde slut på mindre än ett dygn. Antminer S19 kostar 2180 dollar per styck, och Pro-modellen 2900 dollar. Den första serien säljs dessutom bara till Bitmains kinesiska kunder, medan resten av världen får beställa nästa produktionsomgång inom kort, enligt Bitmains information på Twitter.

Samtidigt med introduktionen av de nya Antmainer-modellerna riktas också kritik mot Bitmain. Den nya modellen kommer nämligen inte att levereras innan den kommande belöningshalveringen av bitcoin, vilken beräknas inträffa den 10 maj. Bitmain har sagt att de första leveranserna kommer att ske den 11 maj, alltså dagen efter halveringen, vilket gör att de som beställt S19 missar att bryta bitcoin innan belöningen halveras.

Bitmain själva äger en av de största brytarkollektiven och många misstänker att Bitmain behåller den första leveransen för sig själva för att hinna bryta så mycket som möjligt innan halveringen.

Att bryta bitcoin är att bli belönad för att validera transaktioner och skriva nya block till bitcoin-blockkedjan. Belöningen halveras dock varje 210 000 block, eller ungefär var fjärde år. Anledningen till detta är att bitcoin är en deflatorisk valuta som vill efterlikna egenskaperna hos guld, som ju också är en ändlig resurs.

Antalet bitcoin i cirkulation kommer aldrig att bli fler än 21 miljoner, och att bryta bitcoin blir allt svårare och allt mindre lönsamt ju mer tiden går. Idag belönas varje nytt block med 12,5 bitcoin (cirka 834 000 kronor när detta skrivs), men halveras alltså till 6,25 bitcoin den 10 maj. Belöningen beräknas bli noll år 2140.

