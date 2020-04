Zoom har i sin marknadsföring hävdat att man erbjuder helsträckskryptering (end-to-end encryption) i sin populära videokonferenstjänst, något som inte stämmer överens med verkligheten.

I själva verket används protokollet Transport Layer Security (TLS), vilket innebär att det endast är sträckan mellan dig och servern som du är ansluten till som är krypterad. I praktiken innebär det att Zoom kan se din data om de vill och åtminstone i teorin sälja den vidare till andra aktörer.

Nu väljer Zoom att krypa till korset och erkänna att man inte talat sanning i sin marknadsföring.

– För närvarande är det inte möjligt att aktivera helsträckskryptering för videokonferenser via Zoom. Dessa möten använder sig av en kombination av TCP och UDP. TCP-anslutningar görs med TLS och UDP-anslutningar krypteras med AES med hjälp av en nyckel som går via en TLS-anslutning, skriver Zoom i ett uttalande till The Intercept.

Vill du använda dig av en videokonferenstjänst som faktiskt har helsträckskryptering på riktigt är Jitsi Meet ett av de bästa alternativen.

Läs även: Varning! Hackare sprider skadlig kod genom Zoom