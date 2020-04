Henrik Elmsjö Skribent

GUIDE Molnet

Har du koll på Microsofts nya molnpaketeringar? Så väljer du rätt till ditt företag

PRO Läs fritt till 08:31 Microsoft erbjuder just nu fler molnbaserade paketeringar än någonsin för företag och det kan vara svårt att veta vad som passar bäst för just dig. Vi går igenom vad du bör sikta på beroende på just dina behov.