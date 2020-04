CAPTCHA, en välbehövlig förkortning för Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, är funktioner på webbsajter och har till uppgift att avgöra om besökaren är en människa och inte en bot. Funktionen använder ”utmaningar” i form av förvrängda textsträngar eller bilder med trafikljus eller övergångsställen.

Google är den dominerande leverantören av CAPTCHA-system – de flesta sajter med CAPTCHA-funktioner använder Googles reCAPTCHA. Även Internetjätten och CDN-leverantören Cloudflare använder reCAPTCHA för att sålla bort bottar, men nu tänker Cloudflare byta system, och anger integritetsproblem förknippade med reCAPTCHA som den viktigaste orsaken till bytet. Cloudflare kommer byta till det oberoende hCAPTCHA-systemet, skriver Bleeping Computer.

Exakt vilka integritetsproblem kring reCAPTCHA det handlar om går Clouflare inte ut med offentligt, men företagets vd Matthew Prince anger ”säljer inte personliga data” som första punkt när han radar upp fördelarna med det oberoende hCAPTCHA.

Prince skriver i en bloggpost att Cloudflares användare vädrat missnöje med att Cloudflare tar in ett system från ett företag som lever på att samla in personuppgifter och sälja riktade annonser, detta i motsats till Cloudflares egen filosofi.

Andra orsaker bakom bytet är att Googles produkter är spärrade i vissa länder och regioner, som Kina, och att Google tänker börja ta betalt för reCAPTCHA – något som enligt Prince skulle kosta Cloudflare miljontals dollar i årliga kostnader för en tjänst som är gratis.

