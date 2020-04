Sitter du hemma på din kammare och programmerar kan du glädjas över att det nu går att använda samtliga grundläggande funktioner på Github helt gratis, vilket inkluderar en lång rad användbara kodverktyg. Dessutom behöver du inte längre teckna en prenumeration för att kunna hantera all din kod från en och samma plats.

Vidare sänks priserna rejält för Github Pro and Github Team, närmare bestämt från 9 dollar per månad till 4 dollar per månad. För den summan erbjuds 2 gigabyte för lagring av paket och 10 gigabyte för dataöverföring, rapporterar Engadget.

Enligt Microsoft genomför man förändringarna för att ”alla utvecklare på jorden” ska få tillgång till Github, detta oavsett ekonomiska förutsättningar.

Förändringarna gäller med omedelbar verkan. Har du en prenumeration sedan tidigare behöver du inte vidta några åtgärder för att få det lägre priset.

