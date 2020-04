I snart ett århundrade har forskare intresserat sig för fusionskraftverk, något som skulle ge oss tillgång till nästan obegränsat med energi. Hittills har man gått bet på att lösa problemen med tekniken, men nu har hoppet tänts igen.

Enligt The Next Web har nämligen forskare på TAE börjat använda sig av maskininlärning och nya AI-system från Google för att lösa matematiska problem gällande fusionsenergi. Om allt går enligt planerna kan en demonstrationsreaktor stå klar om fem år och sedan kan de första kommersiella fusionskraftverken tas i drift någon gång under 2030-talet.

Det bör emellertid påpekas att långtifrån alla forskare är övertygade om att AI och maskininlärning kan leda till att fusionskraftverk blir verklighet under vår livstid. Bortsett från de matematiska problemen finns det ju en lång rad praktiska problem också, däribland att det krävs över 100 miljoner grader för att åstadkomma en fusion mellan deuterium och tritium här på jorden.

Läs även: Maskininlärningen levererar – här är tre framgångsrika projekt