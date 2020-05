Tobias snackar om att vara ensam om det man gör, och om att anpassa sig till den coronafokuserade värld vi just nu lever i. Han pratar om känslan av att vara den ende som sliter med just det problem man för tillfället har, och undran varför det blivit så. Är jag den ende som är dum nog att ge mig på det här? Vad betyder det? Varför händer det alltid mig? Naturligtvis finns det ett konkret problem kopplat till byggsystem med i bilden.Sedan blir det funderingar kring världen i COVID-19-tider, hur det påverkar oss alla, hur lite vi vet och hur lång tid det kan ta innan vi faktiskt vet mer, och hur lite tidigare erfarenhet av att jobba hemma faktiskt betyder just nu.Extrainsatt specialmeddelande: En fjärde spelsylt – ett gamejam för upptagna människor – startar 18 maj och pågår fram till 31 maj. All information finns på https://itch.io/jam/spelsylt4 , men som vanligt handlar det om att bygga ett mysigt litet spel på den tid man har över istället för att försöka hitta ett ledigt dygn eller liknande att hacka som en tok. Temat "ensamhet/isolering" ska på något sätt finnas i spelet, och du kan använda vilken teknik som helst så länge det färdiga spelet går att köra i en webbläsare utan plugins. Tack Johan Romin som dragit igång det hela denna gång!Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.