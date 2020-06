Nästa generations mobilteknik 5g lovar att till slut bryta vallen och leverera access mot internet med så hög bandbredd, låg fördröjning och god täckning att frågan måste ställas om wifi har en roll att spela, ens lokalt på kontor och andra företagsmiljöer. Är det någon mening med att investera i ett nytt wifi-system när 5g väntar runt knuten?

– Det beror på, svarar Andreas Kristensson, chef för IoT och nya affärsområden på Telenor. Vad är syftet med uppkopplingen och vilka ska använda den? För större företag kommer wifi fortsätta spela en viktig roll, men om tre till fem år används sannolikt 5g i större utsträckning än wifi även för intern it.

– Egentligen kan 5g ersätta wifi fullt ut, men kommer sannolikt aldrig göra det. Wifi är utbrett och är enkelt att ansluta till, säger Andreas Kristensson.

Striden avgörs inomhus

Det står sedan länge klart att det är i inomhusmiljöer som striden mellan 5g och wifi kommer att stå. I allmänhet kan man glömma sömlös wifi-täckning utomhus, även om det finns undantag i form av olika trådlösa stadsnät och en del frivilliga initiativ.

– Vi ser wifi och 5g som kompletterande tekniker med ökade synergier framgent, säger Marcus Bäckrud, Sverigechef på wifi-leverantören Aruba, numer en del av HP. Precis som mobil- och wifi-nätverken gör idag kommer plattformarna adressera olika typer av behov. Där wifi idag är primär teknik ser vi en fortsatt utbyggnad som främsta strategin även långsiktigt. 5g ger högre hastigheter och förbättrad säkerhet mot 4g-tekniken.

Det som talar för wifi i inomhusmiljöer är att det redan finns där, men även att mobilnäten har svårt att nå in – något som kommer bli allt mer uppenbart med 5g och dess frekvensområden, och det faktum att allt fler moderna kontorsbyggnader är effektiva filter mot radiovågor. Resultatet är att mobiltäckningen inomhus kan vara usel trots att en basstation finns alldeles i närheten.

För att råda bot på detta finns möjligheten att installera små basstationer för mobilnät inne på kontoren och andra företagsmiljöer som industrilokaler. Det är idag relativt vanligt att 4g och wifi samsas inomhus. Denna möjlighet kommer enligt många bedömare att accelerera med 5g-tekniken. Men även om inomhusmiljöerna kommer att se fler basstationer för mobilnäten tror många bedömare att det är just innanför väggarna som wifi har sin nisch i framtiden.

– 5g-tekniken kommer ges möjlighet att nyttja företagens nätkapacitet, vilket är ett av skälen till att vi ser att det finns tydliga synergier mellan de båda tekniska plattformarna. Dock kommer wifi i och med de bättre möjligheterna till god täckning, hög säkerhet, trafikmönster och införande av avancerade och personliga tjänster fortsatt vara det långsiktiga valet för inomhusmiljöer, säger Marcus Bäckrud.

Måste man investera i båda?

– Många företag köper redan idag inomhuslösningar av sin operatör, där man bygger täckning inomhus i källarutrymmen, fabrikslokaler med mera. Detta kommer behövas även i framtiden. Och även om man vill ha wifi, så vill man sannolikt ha bra mobiltäckning. Frågan är då om man måste investera i båda? I vissa fall är svaret kanske ja, men i många andra fall kommer svaret vara att man vill investera i ett 5g-nät inomhus, säger Andreas Kristensson på Telenor.

Utbredningen av wifi inne på kontoren är knappast problemfri. Trängseln i luften är påtaglig vilket orsakar störningar i leveransen. Störningar är också vanligt mellan företagsgrannnar i samma hus eller till och med mellan olika hus. Att ”wifit ligger nere” hörs lite väl ofta på många företag.

– Vad är det bästa med en trådlös uppkoppling? När den bara funkar. Vad är det värsta med en trådlös uppkoppling? När den strular och skapar problem, säger Per Kangru, CTO på Viavi Solutions inom Emea-området, och expert inom mobil kommunikationsteknik.

– Ur ett företagsperspektiv kostar strul med it och uppkopplingar en hel del pengar varje år. När nätet går ner på kontoret så suckar de flesta anställda och antingen så tar man lång lunch, en löprunda, en shoppingrunda eller allt som oftast så slår man på internetdelning på mobilen och kör vidare på det sättet. För oss som har en apparat med 4g-uppkoppling så har denna fråga i vissa fall inte ens varit aktuell, vi har inte ens märkt av att nätet gick ner, säger Per Kangru.

De nya 5g-näten kommer inte bara att kunna byggas in i företagsmiljöerna på det sätt som görs med 4g redan idag, det vill säga att operatörerna bygger näten inomhus, utan möjligheten finns att företagen kommer att kunna driva privata 5g-nät. Traditionellt är det omöjligt att bygga privata mobilnätverk då frekvensutrymmet som används är tillståndspliktigt och delas ut av Post- och telestyrelsen, PTS, oftast via auktioner och till höga kostnader.

Företag kan få bygga egna 5g-nät

Det är dessutom näst intill omöjligt att själv sätta ihop de komponenter som krävs för att bygga ett mobilnät, dels då de ofta har krävt stor och dyr hårdvara och komplicerad mjukvara, men senaste åren har de flesta traditionella tillverkare och även en del systemintegratörer (ofta helt eller delvis med hjälp av öppen källkod) tagit fram lösningar som från hantering av användare till hantering av radioplanering är anpassade för en företagsmiljö. Tidigare har dessa använts på större fraktfartyg, i gruvor eller andra platser där du inte har varit beroende av att få tillgång till ett licensierat spektrum.

– I Tyskland, Japan, Storbritannien och USA finns redan möjligheten för ett företag eller en organisation att få ett tillstånd för att driva ett eget lokalt mobilnät och enligt en rapport som PTS publicerade 2019 antyds att Sverige kommer följa Tysklands exempel för hur dessa kommer fördelas, även om 5g-tillstånden är något försenade av olika anledningar kopplade till nya säkerhetskrav. I många länder börjar det delas ut specifikt spektrum till företag som går att använda på en begränsad yta till en relativt låg kostnad eller till och med gratis, säger Per Kangru.

Wifi ger kontroll över säkerheten

Hur är det då med säkerheten? Företagen har helt och hållet kontroll över det egna nätverket, vilket skapar möjlighet att bestämma under vilka omständigheter tillgång till företagets resurser ska få ske och vad som får röra sig i nätverket. Att företagets anställda kopplar upp sig via mobilnätet gör dels att ”någon annan” äger nätverket, dels att den anställde kommer nätverksmässigt utifrån även om denne sitter inne på kontoret.

– Den kanske största anledningen till att fortsätta investera i wifi är möjligheten att själv äga och hantera informationen i det privata företagsnätet. Säkerheten är dessutom högre i ett företagsnät och det finns fördelar i fråga om möjligheten att ansluta olika typer av enheter. Så drivkrafterna för att utöka sin wifi-miljö är många och är inte avhängigt utrullningen av 5g. 5g höjer säkerhetsnivån jämfört med 4g men ska främst jämföras med tidigare generationer inom sin egen typ av teknik, säger Marcus Bäckrud på Aruba.

Samtidigt jobbar fler och fler av oss mobilt utanför kontoret. Det har om inte annat coronakrisen visat tydligt, och troligen kommer utvecklingen att ske längs den vägen. Våra enheter, speciellt mobiler kommer och går över olika nätverk mest hela tiden. Vad som är insida eller utsida av företaget är nog en fråga som mycket få medarbetare bryr sig om. Dessutom arbetar vi allt mer mot publika molntjänster till vilka trafiken i vilket fall som helst inte, eller sällan, tar vägen över företagets interna nätverk.

– Jag tror att detta blir oerhört centralt över tid, säger Andreas Kristensson på Telenor. Precis som för pengatransaktioner och datalagring kommer säkerheten och tillgängligheten bli avsevärt mycket bättre och billigare med en mer centraliserad styrning och hantering, där flera kunder delar på investeringen istället för att varje enskilt företag ska agera experter och köpa in egna system. Är det i längden rimligt att varje företag ska ha expertis inom allt som rör konnektivitet och säkerhet? Beställarkompetens kommer vara fortsatt viktigt, men utförandet sköts sannolikt bättre framöver av hårt reglerade operatörer.

Eget nät ger ökad säkerhet

Per Kangru vill gärna lyfta fram möjligheten att inom en snar framtid kunna bygga privata mobilnät, men ser även att mobiloperatörerna kommer att spela en större roll inne i företagsmiljöerna. Enligt Per Kangru har en hel del innovation skett inom området ickepublika nät (non-public-networks) de senaste åren. Utvecklingen gör att man kan bygga privata 4g- eller 5g-nätverk för företag, universitet eller andra organisationer. Detta ger enligt Per Kangru både säkerheten med ett eget nät där det som kommuniceras hålls inom de egna väggarna och en möjlighet att utnyttja de möjligheterna som 4g ger idag och som 5g inom kort kommer erbjuda.

– Om it-avdelningen vill driva och hantera kommunikationstjänsterna internt så går det utmärkt att göra med dessa icke-publika nät. De är robust byggda och kräver ingen specialistkompetens inom telekom för att bygga eller underhålla. Men som med tidigare tekniker på mobilområdet så kommer flertalet operatörer att erbjuda detta som tjänst till företag, och med detta skapa enkla och dynamiska tjänster som lätt kan förändras efter nya behov, säger Per Kangru.

– 5g kommer tillföra kraftfullare tjänster för mobila användare och främst användas där 4g är utbrett idag. Tillämpningsområdena för företag kommer troligtvis först vara inom kommersiella och privata transporter som rör sig över stora områden. Där passar 5g-tekniken bra, säger Marcus Bäckrud.

